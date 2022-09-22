Дженніфер Лопес та Бен Аффлек визначили ціну зради у шлюбному договорі

На артистку та її обранця великий вплив справляє оточення.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес та її чоловік, оскароносний актор Бен Аффлек уклали шлюбний договір, у якому зазначили конкретну ціну зради. Про це пише Marca.

Зіркове подружжя оцінило ймовірну зраду одне одного в кругленьку суму — 5 мільйонів доларів (понад 180 млн грн). Це правило діє як щодо співачки, так і щодо її обранця.

За словами інсайдері, Джей Ло побоюється, що набридне своєму коханому, тому вирішила перестрахуватися на випадок ймовірної зради. Також на пару серйозно впливає оточення, що і змусило їх додати такий пункт до шлюбного договору.

[ + – ] Весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

"Дженніфер намагається зберігати стосунки цікавими. Вона не планує розлучатися через декілька тижнів після одруження, та свідомо ставиться до того, що люди кажуть про них", — зізнається джерело, близьке до голлівудської пари.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес одружилися влітку 2022 після 20-річної "перерви" у своїх романтичних стосунках, адже на початку 2000-х вони вже планували узаконити свої стосунки, проте в останній момент оскароносний актор передумав. Навесні 2021 Джей Ло та Бена Аффлека запідозрили у відновленні їхнього роману, що згодом підтвердилося.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Нагадаємо, Дженніфер Лопес сходила на шопінг з 16-річною донькою Бена Аффлека.

Також Фокус писав про одкровення Джей Ло щодо початку її кар'єри у світі шоубізнесу.