Дженніфер Лопес та Бен Аффлек визначили ціну зради у шлюбному договорі
На артистку та її обранця великий вплив справляє оточення.
53-річна американська співачка Дженніфер Лопес та її чоловік, оскароносний актор Бен Аффлек уклали шлюбний договір, у якому зазначили конкретну ціну зради. Про це пише Marca.
Зіркове подружжя оцінило ймовірну зраду одне одного в кругленьку суму — 5 мільйонів доларів (понад 180 млн грн). Це правило діє як щодо співачки, так і щодо її обранця.
За словами інсайдері, Джей Ло побоюється, що набридне своєму коханому, тому вирішила перестрахуватися на випадок ймовірної зради. Також на пару серйозно впливає оточення, що і змусило їх додати такий пункт до шлюбного договору.
"Дженніфер намагається зберігати стосунки цікавими. Вона не планує розлучатися через декілька тижнів після одруження, та свідомо ставиться до того, що люди кажуть про них", — зізнається джерело, близьке до голлівудської пари.
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес одружилися влітку 2022 після 20-річної "перерви" у своїх романтичних стосунках, адже на початку 2000-х вони вже планували узаконити свої стосунки, проте в останній момент оскароносний актор передумав. Навесні 2021 Джей Ло та Бена Аффлека запідозрили у відновленні їхнього роману, що згодом підтвердилося.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес сходила на шопінг з 16-річною донькою Бена Аффлека.
Також Фокус писав про одкровення Джей Ло щодо початку її кар'єри у світі шоубізнесу.