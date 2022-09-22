Ану де Армас бесит, что фильм "Блондинка" растащат на секс-цитаты

Но актриса говорит, что она это предвидела

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Ана де Армас – триумфатор Венецианского кинофестиваля и критики наперебой хвалят ее за роль Мэрилин Монро. Однако с признанием пришли и не слишком приятные аспекты популярности. Актриса предвидит, что секс-кадры из фильма "Блондинка" разойдутся по Сети. Об этом пишет Variety.

"Я знаю, что это видео станет вирусным, и это отвратительно", — говорит Ана де Армас в интервью Variety.

Фильм "Блондинка" собрал 14-минутные овации и в эфир Netflix выходит 28 сентября. Однако он получило очень высокий рейтинг NC-17, что предполагает откровенность и обилие откровенных сцен.

И Ана де Армас, как исполнительница главной роли, предвидит, какие именно кадры разойдутся по Сети.

[ + – ] Фотосессия Аны де Армас

"Просто даже думать об этом неприятно. Но я не могу это контролировать; вы не можете контролировать то, что они делают, и то, как они вырывают вещи из контекста", — сказала де Армас о своих обнаженных сценах.

"Я не думаю, что это заставило бы меня передумать и отказаться от съемок, просто это раздражает меня, когда я думаю о будущем этих клипов и скриншотов", — призналась актриса.

Именно поэтому она переехала из Лос-Анджелеса, так как, пока она встречалась с Беном Аффлеком, ее буквально преследовали папарацци.

"Я никогда не была той, кто хочет внимания, которое не связано с моей работой. Поэтому, когда ко мне проявляют повышенный интерес никак не связанный с кино, это меня расстраивает и кажется проявлением неуважения. Особенно в США, где я не знаю, как этого избежать", — призналась актриса.

[ + – ] Трейлер фильма "Блондинка"

"Мне просто интересна моя работа. И я хочу, чтобы меня запомнили именно поэтому. Другая сторона популярности меня не интересует", — резюмировала Ана де Армас.

Она призналась, что переживает из-за грядущей премьеры, когда "Блондинку" увидят зрители по всему миру, но она готова к любой реакции, которая будет после.

Напомним, на Венецианском кинофестивале Ана де Армас повторила один из культовых образов Мэрилин Монро.