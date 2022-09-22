Ану де Армас дратує, що фільм "Блондинка" розтягнуть на секс-цитати

Але акторка каже, що вона це передбачала

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Ана де Армас — тріумфатор Венеційського кінофестивалю та критики навперебій хвалять її за роль Мерилін Монро. Однак із визнанням прийшли і не надто приємні аспекти популярності. Акторка передбачає, що секс-кадри з фільму "Блондинка" розійдуться Мережею. Про це пише Variety.

"Я знаю, що це відео стане вірусним, і це огидно", — каже Ана де Армас в інтерв'ю Variety.

Фільм "Блондинка" зібрав 14-хвилинні овації та в ефір Netflix виходить 28 вересня. Однак він отримав дуже високий рейтинг NC-17, що передбачає відвертість і велику кількість відвертих сцен.

І Ана де Армас, як виконавиця головної ролі, передбачає, які саме кадри розійдуться в мережі.

[ + – ] Фотосесія Ани де Армас

"Просто навіть думати про це неприємно. Але я не можу це контролювати; ви не можете контролювати те, що вони роблять, і те, як вони виривають речі з контексту", — сказала де Армас про свої оголені сцени.

"Я не думаю, що це змусило б мене передумати та відмовитися від зйомок, просто це дратує мене, коли я думаю про майбутнє цих кліпів та скриншотів", — зізналася акторка.

Саме тому вона переїхала з Лос-Анджелеса, оскільки поки вона зустрічалася з Беном Аффлеком, її буквально переслідували папараці.

"Я ніколи не була тією, хто хоче уваги, яка не пов'язана з моєю роботою. Тому, коли до мене проявляють підвищений інтерес ніяк не пов'язаний з кіно, це мене засмучує і здається проявом неповаги. Особливо в США, де я не знаю, як цього уникнути", — зізналася акторка.

[ + – ] Трейлери фильму "Блондинка"

"Мені просто цікава моя робота. І я хочу, щоб мене запам'ятали саме тому. Інший бік популярності мене не цікавить", — резюмувала Ана де Армас.

Вона зізналася, що переживає через майбутню прем'єру, коли "Блондинку" побачать глядачі по всьому світу, але вона готова до будь-якої реакції, яка буде після.

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі Ана де Армас повторила один із культових образів Мерилін Монро.