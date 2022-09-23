В Великобритании предложили канонизировать Елизавету II

Инициатор канонизации королевы назвал два качества святости Ее Величества.

Related video

Королева Великобритании Елизавета II, правившая 70 лет, может быть канонизирована англиканской церковью, во главе которой стояла покойная монарх как святая Елизавета Виндзорская. По крайней мере, такое предложение выдвинул пэр Римско-католической церкви, сэр Чарльз Мур, о чем он написал в колонке для Spectator.

Мур отмечает, что когда умер Папа Иоанн Павел II, то его канонизировали "с необыкновенной скоростью", и интересуется, что мешает возвести Елизавету II в ранг святых, ведь она обладает для этого всем необходимым.

"Она явно обладала первым из двух формальных качеств святости, тем, что Церковь называет "героической добродетелью". Второй – доказать два чуда, совершенных заступничеством перед заинтересованным лицом. Это может занять время, но мир уже полон людей, которые верят, что покойная королева вылечила их от того или иного. По мере роста ее культа появится множество посмертных примеров", – пишет он.

Автор отмечает, что англиканская церковь занимает странную позицию в отношении святости:

"Она принимает дореформационные канонизации, но никогда не пыталась увеличить их число (за одним важным и спорным исключением – король Карл Мученик)".

Далее он приводит пример чуда, которое явила королева при жизни:

"Мой двоюродный брат Том Оливер долгое время страдал от исключительной боязни заразиться. Он много работал, чтобы контролировать этот страх, и ведет активную, плодотворную жизнь. Однако коронавирус усугубил его беспокойство, особенно потому, что он диабетик. К тому же, у него много дел, которые бы стали серьезной ношей для его жены в случае его смерти или утраты недееспособности. До этой недели у Тома почти не было прямых контактов с людьми, за исключением ближайших родственников, в течение более 29 месяцев. Однако он твердо решил попрощаться с Ее Величеством, нарушив свою изоляцию. Он приехал из сельской местности Херефордшира и стоял в очереди среди многотысячной толпы в течение 15 часов, ни разу не присев. Он добрался до Вестминстер-холла уже после наступления ночи и увидел гроб. Вот, говорит он мне, чудесное переживание благодати изгнало его страх. То, что он называет "чувством иррациональной опасности", исчезло".

Получит ли это предложение свое продолжение, пока неизвестно. Папа Франциск еще никак не отреагировал на предложение сэра Чарльза Мура.

Напомним, королева скончалась 8 сентября на 97-м году жизни в Балморале (Шотландия). Прощание с ней длилось 10 дней.