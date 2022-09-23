У Великій Британії запропонували канонізувати Єлизавету II

Ініціатор канонізації королеви назвав дві риси святості Її Величності.

Related video

Королеву Великобританії Єлизавета II, яка керувала 70 років, може канонізувати англіканська церква, на чолі якої стояла покійна монархиня як свята Єлизавета Віндзорська. Принаймні таку пропозицію висунув пер Римсько-католицької церкви, сер Чарльз Мур, про що він написав у колонці для Spectator.

Мур зазначає, що коли помер Папа Іван Павло II, то його канонізували "з незвичайною швидкістю", і цікавиться, що заважає звести Єлизавету II до рангу святих, адже вона має для цього все необхідне.

"Вона явно мала першу з двох формальних якостей святості, тим, що Церква називає "героїчною чеснотою". Друга — довести два дива, здійснені заступництвом перед зацікавленою особою. Це може зайняти час, але світ уже сповнений людей, які вірять, що покійна королева вилікувала їх від того чи іншого. У міру зростання її культу з'явиться багато посмертних прикладів", — пише він.

Автор зазначає, що англіканська церква займає дивну позицію щодо святості:

"Вона приймає дореформаційні канонізації, але ніколи не намагалася збільшити їх число (за одним важливим та спірним винятком — король Карл Мученик)".

Далі він наводить приклад дива, яке явила королева за життя:

"Мій двоюрідний брат Том Олівер довгий час страждав від виняткового остраху заразитися. Він багато працював, щоб контролювати цей страх, і веде активне, плідне життя. Однак коронавірус посилив його занепокоєння, особливо тому, що він діабетик. До того ж у нього багато справ, які стали б серйозною ношею для його дружини у разі його смерті або втрати недієздатності, до цього тижня у Тома майже не було прямих контактів з людьми, за винятком найближчих родичів, протягом понад 29 місяців, проте він твердо вирішив попрощатися з Її Величністю. Порушивши свою ізоляцію, він приїхав із сільської місцевості Герефордширу і стояв у черзі серед багатотисячної юрби протягом 15 годин, жодного разу не присівши, він добрався до Вестмінстер-холу вже після наступу ночі і побачив труну. Ось, говорить він мені, чудесне переживання благодаті вигнало його страх, те, що він називає "почуттям ірраціональної небезпеки", зникло".

Чи отримає ця пропозиція своє продовження, наразі невідомо. Папа Франциск ще ніяк не відреагував на пропозицію сера Чарльза Мура.

Нагадаємо, королева померла 8 вересня на 97-му році життя у Балморалі (Шотландія). Прощання з нею тривало 10 днів.