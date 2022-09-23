С роскошными украшениями и глубоким декольте. Дочь Моники Беллуччи снялась для глянца
Юная знаменитость примеряла элегантные образы.
18-летняя модель Дева Кассель снялась в элегантной фотосессии для глянца и поразила роскошными образами.
Старшая дочь Моники Беллуччи от брака с французским актером Венсаном Касселем позировала для страниц журнала Bilan Luxe.
Юная звезда подиумов предстала в роскошных образах от известных брендов, которые дополнила драгоценными украшениями. Подписчики Девы в очередной раз заметили ее сходство со звездной матерью.
Несмотря на постоянные сравнения с итальянской актрисой Моникой Беллуччи, 18-летняя Дева активно строит свою карьеру в модельной отрасли, участвуя в неделях моды и снимаясь для известных глянцев.
В новой фотосессии юная знаменитость предстала в белоснежном образе – длинном платье с глубоким декольте. К аутфиту она добавила роскошные украшения, а волосы оставила распущенными. На лице дочери звездных родителей визажисты сделали легкий вечерний макияж.
Напомним, 18-летняя Дева Кассель показала своего бойфренда, модель Луку Саландру.
Также Фокус писал о семейном трогательном видео с Девой Кассель, которым поделился в честь ее 18-летия отец, французский актер Венсан Кассель.