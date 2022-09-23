З розкішними прикрасами та глибоким декольте. Донька Моніки Беллуччі знялася для глянцю

Юна знаменитість приміряла елегантні образи.

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18-річна модель Діва Кассель знялася в елегантній фотосесії для глянцю та вразила розкішними образами.

Старша донька Моніки Беллуччі від шлюбу з французьким актором Венсаном Касселем позувала для сторінок журналу Bilan Luxe.

Юна зірка подіумів постала у розкішних образах від відомих брендів, які доповнювали дорогоцінні прикраси. Підписники Діви вкотре помітили її схожість із зірковою матір'ю.

[ + – ] Діва Кассель для глянцю

Попри постійні порівняння з італійською акторкою Монікою Беллуччі, 18-річна Діва активно будує власну кар'єру в модельній галузі, беручи участь у тижнях моди та знімаючись для відомих глянців.

У новій фотосесії юна знаменитість постала в білосніжному образі — довгій сукні з глибоким декольте. До аутфіту вона додала розкішні прикраси, а волосся залишила розпущеним. На обличчі доньки зіркових батьків візажисти зробили легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Діва Кассель для глянцю

Нагадаємо, 18-річна Діва Кассель показала свого бойфренда, модель Луку Саландру.

Також Фокус писав про сімейне зворушливе відео з Дівою Кассель, яким поділився в честь її 18-річчя батько, французький актор Венсан Кассель.