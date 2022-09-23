Вкусно и полезно. Рецепт диетического вареного омлета
Первая еда с утра считается самой важной и задает ритм на весь день.
Предлагаем несложный рецепт завтрака для людей, решивших похудеть, ведь утренний прием пищи важен для похудения и здоровья. Из простейших ингредиентов, которые точно найдутся в вашем холодильнике, можно создать вкусный и полезный завтрак за несколько минут.
Ингредиенты
- 4 яйца
- 100 мл молока
- щепотка соли
Для начала взбиваем яйца вилкой или миксером. Наша смесь не должна подняться, иначе омлет будет излишне плотным. Добавляем в нее соль и молоко. Снова все хорошо перемешиваем.
Переливаем массу в полиэтиленовый пакет, плотно завязываем и кладем в еще один пакет. Это все погружаем в кипящую воду.
Варим 15-20 минут. Готовый омлет перекладываем на тарелки. При желании его можно украсить зеленью.
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