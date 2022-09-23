Смачно та корисно. Рецепт дієтичного вареного омлету

Перша їжа зранку вважається найважливішою та задає ритм на весь день.

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Пропонуємо нескладний рецепт сніданку для людей, котрі вирішили схуднути, адже ранковий прийом їжі важливий для схуднення та здоров'я. З найпростіших інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику, можна створити смачний та корисний сніданок за кілька хвилин.

Інгредієнти

4 яйця

100 мл молока

дрібка солі

Для початку збиваємо яйця виделкою або міксером. Наша суміш не повинна піднятися, інакше омлет буде надмірно щільним. Додаємо до неї сіль та молоко. Знову все гарно перемішуємо.

Переливаємо масу в поліетиленовий пакет, щільно зав'язуємо та кладемо його в ще один пакет. Це все занурюємо в киплячу воду.

Варимо 15-20 хвилин. Готовий омлет перекладаємо на тарілки. За бажання можна прикрасити зеленню.

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