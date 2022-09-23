Бренд Richard Quinn почтил память Елизаветы II коллекцией траурных луков с кружевом, цветами

В 2022 году Королевской семье посвятил свою коллекцию бренд Richard Quinn.

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В Великобритании недавно попрощались с королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября 2022 года. Гардероб членов Королевской семьи часто рождал вдохновение у дизайнеров для создания изысканных коллекций. Показ проходил в Лондоне. Траурная коллекция Richard Quinn, представленная вскоре после похорон Королевы, состояла из платьев, сшитых из плотной и тонкой ткани, из аксессуаров в виде кружевных вуалей и диадем из бисера. Об этом пишет The Guardian.

По информации инсайдеров, автор траурной коллекции Ричард Куинн, узнав о печальной вести о смерти Королевы, полностью изменил свои планы и решил посвятить коллекцию нарядов Королевской семье. Таким образом, его коллекция Весна-Лето 2023 стала повторением стиля, который был близок королеве Виктории. Она предпочитала черные одежды после смерти мужа принца Альберта.

Также Ричард Куинн включил в дополнение к платьям траурные вуали. Он видел их на сестре Елизаветы II в день и на Елизавете в день похорон их отца, короля Георга, в 1952 году.

На создание траурной коллекции у дизайнера ушло 10 дней. В коллекции – 23 прекрасных платья: черные, однотонные, или из матовых, блестящих и полупрозрачных тканей, некоторые – с яркими цветами, которые лишь подчеркивают траур.

Добавим, что в 2018 году Королева Елизавета II была почетным гостем на дебютном показе бренда Richard Quinn.

Напомним, редкую банкноту с 8-летней Королевой Елизаветой II продают за 15 тыс. фунтов.