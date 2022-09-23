Бренд Richard Quinn вшанував пам'ять Єлизавети II колекцією жалобних луків із мереживом, квітами

2022 року Королівській родині присвятив свою колекцію бренд Richard Quinn.

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У Великій Британії нещодавно попрощалися з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня 2022 року. Гардероб членів Королівської сім'ї часто народжував натхнення дизайнерів для створення вишуканих колекцій. Показ проходив у Лондоні. Траурна колекція Richard Quinn, представлена невдовзі після похорону Королеви, складалася із суконь, зшитих зі щільної і тонкої тканини, з аксесуарів у вигляді мереживних вуалей і діадем із бісеру. Про це пише The Guardian.

За інформацією інсайдерів, автор траурної колекції Річард Квінн дізнавшись про сумну звістку про смерть Королеви, повністю змінив свої плани та вирішив присвятити колекцію нарядів Королівській родині. Так його колекція весна-літо 2023 року стала повторенням стилю, який був близький королеві Вікторії. Вона віддавала перевагу чорному одягу після смерті чоловіка принца Альберта.

Також Річард Квінн включив на додаток до сукні жалобні вуалі. Він бачив їх на сестрі Єлизавети II і на Єлизаветі в день похорону їхнього батька, короля Георга, в 1952 році.

На створення жалобної колекції в дизайнера пішло 10 днів. У колекції — 23 прекрасні сукні: чорні, однотонні, або з матових, блискучих і напівпрозорих тканин, деякі — з яскравими квітами, які лише підкреслюють жалобу.

Додамо, що 2018 року Королева Єлизавета II була почесною гостеюна дебютному показі бренду Richard Quinn.

Нагадаємо, рідкісну банкноту з 8-річною Королевою Єлизаветою II продають за 15 тис. фунтів.