Сандей-баноффи. Быстрый рецепт вкусного десерта в домашних условиях

Утро следует начать с вкусного десерта и кофе, чтобы ваш день точно удался.

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Десерт Сандей-Баноффи станет идеальным вариантом как для взрослых, так и для детей. В его состав входит всего 5 ингредиентов, а время приготовления сокращено до минимума.

Ингредиенты

4 банана

200 мл жирных сливок (30-33%)

200 мл вареной сгущенки

400 г пломбира

миндаль

Для начала нужно нарезать бананы кружочками. Поджарьте их на сухой сковороде до появления легкой коричневой корочки. Дать время остыть.

После этого взбиваем наши сливки блендером до стойких, плотных пиков. Смешиваем их со сгущенкой.

Выкладываем бананы и мороженое в пиале и украшаем муссом из сгущенки и сливок. Сверху крошим миндаль. Сразу подаем наш десерт к столу. При желании можно добавить еще взбитые сливки.

К слову, ученые подтвердили, что мороженое повышает активность головного мозга. По результатам исследований регулярное употребление этого десерта предотвращает развитие депрессии, тревоги и защищает от негативного влияния стресса.

Напомним, как приготовить в домашних условиях королевский десерт.

Также Фокус писал о простом рецепте диетического вареного омлета.