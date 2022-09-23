Сандей-баноффі. Швидкий рецепт смачного десерту в домашніх умовах

Ранок варто почати зі смачного десерту та кави, аби ваш день точно вдався.

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Десерт сандей-баноффі стане ідеальним варіантом як для дорослих, так і для дітей. У його склад входить лише 5 інгредієнтів, а час приготування скорочено до мінімуму.

Інгредієнти

4 банани

200 мл жирних вершків (30-33%)

200 мл вареного згущеного молока

400 г пломбіру

мигдаль

Для початку потрібно нарізати банани кружечками. Підсмажити їх на сухій сковороді до появи легкої коричневої скоринки. Дати час охолонути.

Після цього збиваємо наші вершки блендером до стійких, щільних піків. Змішуємо їх зі згущеним молоком.

Викладаємо банани та морозиво в піалу та прикрашаємо мусом зі згущеного молока і вершків. Зверху кришимо мигдаль. Відразу подаємо наш десерт до столу. За бажання можна додати ще збитих вершків.

До речі, вчені підтвердили, що морозиво підвищує активність головного мозку. За результатами досліджень, регулярне вживання цього десерту запобігає розвитку депресії, тривоги та захищає від негативного впливу стресу.

Нагадаємо, як приготувати в домашніх умовах королівський десерт.

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