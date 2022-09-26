Кейт Мосс вышла в свет в эффектном мини-платье и туфлях за 30 тысяч гривен (фото)

Знаменитость посетила Миланскую неделю моды.

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48-летняя британская супермодель Кейт Мосс вышла в свет в эффектном черном мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов 90-х посетила вечеринку модного дома Versace в Милане. Для выхода на публику бывшая девушка Джонни Деппа выбрала черное мини-платье, удачно подчеркнувшее ее подтянутую фигуру, и леопардовое пальто.

В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту Кейт Мосс выбрала кожаный ремень, длинные серебристые серьги и браслет. Волосы британской супермодели были распущены. А на ее ногах были полупрозрачные туфли на каблуке от Alaia.

[ + – ] Кейт Мосс в Милане

Отметим, что обувь звезды подиумов стоит 790 фунтов стерлингов (около 31 тысяч гривен).

[ + – ] Туфли Кейт Мосс

Ранее в рамках Миланской недели моды Кейт Мосс прошлась по подиуму в показе Bottega Veneta. Супермодель 90-х продемонстрировала кежуал-образ – свободные джинсы, белую футболку и трендовую рубашку в клетку.

[ + – ] Кейт Мосс

Напомним, Кейт Мосс приобрела платье украинского бренда за 70 тысяч гривен.

Также Фокус писал о редком выходе Кейт Мосс и ее младшего бойфренда, фотографа Николая фон Бисмарка.