Кейт Мосс вийшла у світ в ефектній мінісукні та туфлях за 30 тисяч гривень (фото)

Знаменитість відвідала Міланський тиждень моди.

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48-річна британська супермодель Кейт Мосс вийшла у світ в ефектній чорній мінісукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів 90-х відвідала вечірку модного дому Versace у Мілані. Для виходу на публіку колишня дівчина Джонні Деппа обрала чорну мінісукню, яка вдало підкреслила її підтягнуту фігуру, та леопардове пальто.

Як аксесуари до вечірнього аутфіту Кейт Мосс обрала шкіряний ремінь, довгі сріблясті сережки та браслет. Волосся британської супермоделі було розпущене. А на її ногах були напівпрозорі туфлі на підборах Alaia.

[ + – ] Кейт Мосс у Мілані

Зазначимо, що взуття зірки подіумів коштує 790 фунтів стерлінгів (близько 31 тисячі гривень).

[ + – ] Туфлі Кейт Мосс

Раніше в межах Міланського тижня моди Кейт Мосс пройшлася подіумом у показі Bottega Veneta. Супермодель 90-х продемонструвала кежуал-образ — вільні джинси, білу футболку та трендову сорочку у клітинку.

[ + – ] Кейт Мосс

Нагадаємо, Кейт Мосс придбала сукню українського бренду за 70 тисяч гривень.

Також Фокус писав про рідкісний вихід Кейт Мосс та її молодшого бойфренда, фотографа Миколи фон Бісмарка.