Кэтрин Зета-Джонс показала архивные кадры с 78-летним Майклом Дугласом

Звездные супруги празднуют свои дни рождения в один день.

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала редкие кадры со своим мужем, 78-летним оскароносным актером Майклом Дугласом.

Звездная пара празднует свои дни рождения в один день – 25 сентября. Однако Кэтрин родилась на 25 лет позже своего возлюбленного, поэтому актрисе накануне исполнилось 53 года, а Майклу Дугласу — 78.

"Это наш день рождения!! После 24 лет празднования нашего особого дня вместе я все еще жду его 😂😘😂Люблю тебя!!!" – подписала семейные кадры британская звезда экранов.

Именинник, в свою очередь, поблагодарил возлюбленную в комментариях под свежей публикацией.

"Люблю тебя @catherinezetajones", — написал американский актер.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

В частности, британская актриса показала архивное видео с мужем из их частного джета.

"Все улыбаются, когда мы начинаем наши дни рождения!!! Пусть начнутся игры!!!!!! 🎂🎉🎂🎉🎂🎉", — подписала ролик Кэтрин Зета-Джонс.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

78-летний Майкл Дуглас также поделился семейным трогательным кадром с супругой в честь их дней рождения.

"С днем рождения, Кэтрин! Люблю тебя всегда и навсегда @catherinezetajones", — подписал архивный кадр Дуглас.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

53-летняя британская актриса и оскароносный актер поженились в 2000 году. У звездной пары двое детей: Дилан Майкл и Кэрис Зета. От прошлых отношений у Майкла Дугласа также есть старший сын Кэмерон.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс предстала в образе Мортиши Адамс с культовой истории о семейке Адамсов.

Также Фокус писал о старшем сыне Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс.