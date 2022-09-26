Кэтрин Зета-Джонс показала архивные кадры с 78-летним Майклом Дугласом
Звездные супруги празднуют свои дни рождения в один день.
53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала редкие кадры со своим мужем, 78-летним оскароносным актером Майклом Дугласом.
Звездная пара празднует свои дни рождения в один день – 25 сентября. Однако Кэтрин родилась на 25 лет позже своего возлюбленного, поэтому актрисе накануне исполнилось 53 года, а Майклу Дугласу — 78.
"Это наш день рождения!! После 24 лет празднования нашего особого дня вместе я все еще жду его 😂😘😂Люблю тебя!!!" – подписала семейные кадры британская звезда экранов.
Именинник, в свою очередь, поблагодарил возлюбленную в комментариях под свежей публикацией.
"Люблю тебя @catherinezetajones", — написал американский актер.
В частности, британская актриса показала архивное видео с мужем из их частного джета.
"Все улыбаются, когда мы начинаем наши дни рождения!!! Пусть начнутся игры!!!!!! 🎂🎉🎂🎉🎂🎉", — подписала ролик Кэтрин Зета-Джонс.
78-летний Майкл Дуглас также поделился семейным трогательным кадром с супругой в честь их дней рождения.
"С днем рождения, Кэтрин! Люблю тебя всегда и навсегда @catherinezetajones", — подписал архивный кадр Дуглас.
53-летняя британская актриса и оскароносный актер поженились в 2000 году. У звездной пары двое детей: Дилан Майкл и Кэрис Зета. От прошлых отношений у Майкла Дугласа также есть старший сын Кэмерон.
Напомним, Кэтрин Зета-Джонс предстала в образе Мортиши Адамс с культовой истории о семейке Адамсов.
Также Фокус писал о старшем сыне Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс.