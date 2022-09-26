Кетрін Зета-Джонс показала архівні кадри з 78-річним Майклом Дугласом

Зіркове подружжя святкує свої дні народження в один день.

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53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс опублікувала рідкісні кадри зі своїм чоловіком, 78-річним оскароносним актором Майклом Дугласом.

Зіркова пара святкує свої дні народження в один день — 25 вересня. Проте Кетрін народилася на 25 років пізніше за свого коханого, то ж акторці напередодні виповнилося 53 роки, а Майклу Дугласу — 78.

"Це наш день народження!! Після 24 років святкування нашого особливого дня разом я все ще чекаю на нього😂😘😂Люблю тебе!!!" — підписала сімейні кадри британська зірка екранів.

Іменинник, своєю чергою, подякував коханій у коментарях під свіжим дописом.

"Люблю тебе @catherinezetajones", — написав американський актор.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

Зокрема британська акторка показала архівне відео з чоловіком з їхнього приватного джету.

"Усі посміхаються, коли ми починаємо наші дні народження!!! Нехай почнуться ігри!!!!!! 🎂🎉🎂🎉🎂🎉", — підписала ролик Кетрін Зета-Джонс.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

78-річний Майкл Дуглас також поділився сімейним зворушливим кадром з дружиною на честь їхніх днів народження.

"З днем народження, Кетрін! Люблю тебе завжди і назавжди ❤️ @catherinezetajones", — підписав архівний кадр Дуглас.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

53-річна британська акторка та оскароносний актор одружилися у 2000. У зіркової пари двоє дітей: Ділан Майкл та Керіс Зета. Від минулих стосунків у Майкла Дугласа також є старший син Кемерон.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс постала в образі Мортіші Адамс з культової історії про сімейку Адамсів.

Також Фокус писав про старшого сина Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс.