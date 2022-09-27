Королевская почта показала новые марки в память о Елизавете II

Марки поступят в продажу с 10 ноября.

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В память о Елизавете II Королевская почта выпускает четыре памятные марки с портретами Ее Величества в разные периоды жизни. Дизайн марок одобрил лично король Карл III, и они поступят в продажу уже 10 ноября.

Фотография, сделанная Дороти Уайлдинг в 1952 году в ознаменование восшествия на престол и коронации королевы, будет размещена на марках второго класса, а на марке первого класса размещена фотография, сделанная Сесилом Битоном в 1968 году, на которой монарх стоит в своем адмиральском плаще.

Портрет авторства Юсуфа Карша в ноябре 1984 года появится на марках стоимостью 1,85 фунта стерлингов, а фотография, которую сделал Тим Грэм в 1996 году, когда королева присутствовала на банкете в Пражском Граде во время ее визита в Чешскую Республику, будет изображена на марках стоимостью 2,55 фунта стерлингов.

Фото: Royal Mail

"Сегодня мы представляем эти марки, первые одобренные Его Величеством королем, в честь женщины, чья приверженность государственной службе и долгу не имела себе равных в истории этой страны", – заявил исполнительный директор Royal Mail Саймон Томпсон.

Презентационная упаковка всех четырех марок будет продаваться по цене 6,95 фунтов стерлингов и доступна для предварительного заказа на веб-сайте Royal Mail.

Королевская почта также подтвердила, что изображение короля заменит королеву на новых стандартных марках 1-го и 2-го класса, а также на всех других номиналах. На специальных марках также будет изображен силуэт Чарльза:

"Новые марки с изображением короля Карла поступят в обращение, как только текущие запасы марок будут исчерпаны".

Изображения новых марок, сроки их выпуска и новый силуэт будут представлены позднее.

Напомним, что еще, кроме марок, изменится после смерти королевы.