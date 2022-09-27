Королівська пошта показала нові марки на згадку про Єлизавету II

Марки надійдуть у продаж із 10 листопада.

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На згадку про Єлизавету II Королівська пошта випускає чотири пам'ятні марки з портретами Її Величності у різні періоди життя. Дизайн марок схвалив особисто король Карл III, і вони надійдуть у продаж уже 10 листопада.

Фотографію, зроблену Дороті Вайлдінг в 1952 році в ознаменування сходження на престол і коронації королеви, розмістять на марках другого класу, а на марці першого класу розміщено фотографію, зроблену Сесілом Бітоном в 1968 році, на якій монарх стоїть у своєму адміральському плащі.

Портрет авторства Юсуфа Карша у листопаді 1984 року з'явиться на марках вартістю 1,85 фунта стерлінгів, а фотографію, яку зробив Тім Грем у 1996 році, коли королева була присутня на банкеті в Празькому Граді під час її візиту до Чеської Республіки, буде зображена на марках вартістю 2,55 фунта стерлінгів.

Фото: Royal Mail

"Сьогодні ми представляємо ці марки, перші схвалені Його Величністю королем, на честь жінки, чия відданість державній службі та боргу не мала собі рівних в історії цієї країни", — заявив виконавчий директор Royal Mail Саймон Томпсон.

Презентаційна упаковка всіх чотирьох марок буде продаватися за ціною 6,95 фунта стерлінгів і доступна для замовлення на вебсайті Royal Mail.

Королівська пошта також підтвердила, що зображення короля замінить королеву на нових стандартних марках 1-го та 2-го класів, а також на всіх інших номіналах. На спеціальних марках також зобразять силует Чарльза:

"Нові марки із зображенням короля Карла надійдуть в обіг, як тільки поточні запаси марок будуть вичерпані".

Зображення нових марок, терміни їх випуску та новий силует представлять пізніше.

Нагадаємо, що ще, крім марок, зміниться після смерті королеви.