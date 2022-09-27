Королівська пошта показала нові марки на згадку про Єлизавету II
Марки надійдуть у продаж із 10 листопада.
На згадку про Єлизавету II Королівська пошта випускає чотири пам'ятні марки з портретами Її Величності у різні періоди життя. Дизайн марок схвалив особисто король Карл III, і вони надійдуть у продаж уже 10 листопада.
Фотографію, зроблену Дороті Вайлдінг в 1952 році в ознаменування сходження на престол і коронації королеви, розмістять на марках другого класу, а на марці першого класу розміщено фотографію, зроблену Сесілом Бітоном в 1968 році, на якій монарх стоїть у своєму адміральському плащі.
Портрет авторства Юсуфа Карша у листопаді 1984 року з'явиться на марках вартістю 1,85 фунта стерлінгів, а фотографію, яку зробив Тім Грем у 1996 році, коли королева була присутня на банкеті в Празькому Граді під час її візиту до Чеської Республіки, буде зображена на марках вартістю 2,55 фунта стерлінгів.
"Сьогодні ми представляємо ці марки, перші схвалені Його Величністю королем, на честь жінки, чия відданість державній службі та боргу не мала собі рівних в історії цієї країни", — заявив виконавчий директор Royal Mail Саймон Томпсон.
Презентаційна упаковка всіх чотирьох марок буде продаватися за ціною 6,95 фунта стерлінгів і доступна для замовлення на вебсайті Royal Mail.
Королівська пошта також підтвердила, що зображення короля замінить королеву на нових стандартних марках 1-го та 2-го класів, а також на всіх інших номіналах. На спеціальних марках також зобразять силует Чарльза:
"Нові марки із зображенням короля Карла надійдуть в обіг, як тільки поточні запаси марок будуть вичерпані".
Зображення нових марок, терміни їх випуску та новий силует представлять пізніше.
Нагадаємо, що ще, крім марок, зміниться після смерті королеви.