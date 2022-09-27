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Стиль жизни

Дети Ким Кардашьян повторили образы своей звездной мамы (фото)

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Фото: GC IMAGES | Ким Кардашьян с дочками

Дочери поддержали маму на Неделе моды в Милане, надев копии некоторых недавних нарядов знаменитости.

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Дети Ким Кардашьян повторили ее стиль на показе Dolce&Gabbana. Об этом пишет Page Six.

9-летняя Норт и 4-летняя Чикаго Уэст надели для fashion-события копии нарядов своей мамы, сидя в первом ряду на ее же показе Dolce & Gabbana "Ciao Kim".

Американская модель и бизнесвумен продемонстрировал свою коллекцию Ciao Kim по архивным дизайнам на показе итальянского дизайнера весна/лето 2023 – и в первом ряду ее поддерживали дочери и сестры.

Хлои Кардашьян и Чикаго Уэст

Дочь Ким Кардашьян и американского рэпера Канье Уэста Норт повторила свою маму в металлическом серебристом топе и брюках с украшениями, которые выглядели как мини-версия блестящего бюстье и штанов D&G 1998, которые Ким продемонстрировала на публике за несколько дней до этого.

К модному образу девочка добавила очки и многослойные серебряные подвески, включая длинный кулон-крестик, а также длинные серьги-крестики и соответствующие серебряные кроссовки.

Клан Кардашьян в Милане

Тем временем, 4-летняя Чикаго и ее тетя, 38-летняя модель Хлои Кардашьян, были одеты в инкрустированную кристаллами одежду от Dolce & Gabbana, которую Ким выбрала на свадьбу старшей сестры Кортни и ее возлюбленного Трэвиса Баркера в Италии в начале 2022, которое было спонсировано модным домом.

Ким Кардашьян в Милане

Напомним, Ким Кардашьян после разрыва с Питом Дэвидсоном пока не готова к новым романтическим отношениям.

Также Фокус писал о забавном видео Ким Кардашьян в кастомном платье Dolce & Gabbana, которое насмешило Сеть.