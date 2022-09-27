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Стиль життя

Діти Кім Кардаш'ян повторили образи своєї зіркової мами (фото)

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Фото: кардашьян | Кім Кардаш'ян з доньками

Доньки підтримали маму на Тижні моди в Мілані, надягнувши копії деяких нещодавніх нарядів знаменитості.

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Діти Кім Кардаш‘ян повторили її стиль на показі Dolce & Gabbana. Про це пише Page Six.

9-річна Норт і 4-річна Чикаго Вест надягли для fashion-події копії вбрання своєї мами, сидячи в першому ряду на її ж показі Dolce & Gabbana "Ciao Kim".

Американська модель та бізнесвумен продемонстрував свою колекцію Ciao Kim із архівних дизайнів на показі італійського дизайнера весна/літо 2023 — і в першому ряду її підтримували доньки та сестри.

Хлої Кардаш'ян та Чикаго Вест

Донька Кім Кардаш'ян та американського репера Каньє Веста Норт повторила свою маму в металевому сріблястому топі та штанах з прикрасами, які виглядали як мініверсія блискучого бюстьє та штанів D&G 1998, які Кім продемонструвала на публіці за кілька днів до цього.Стильна дівчинка додала срібні сонцезахисні окуляри та багатошарові срібні підвіски, включно з довгим кулоном-хрестиком, а також довгі сережки-хрестики та відповідні срібні кросівки.

Клан Кардаш'ян у Мілані

Тим часом, 4-річна Чикаго та її тітка, 38-річна модель Хлої Кардаш'ян, були одягнені в інкрустований кристалами одяг від Dolce & Gabbana, який Кім обрала на весілля старшої сестри Кортні та її коханого Тревіса Баркера в Італії на початку 2022, яке було спонсороване модним домом.

Кім Кардаш'ян у Мілані

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян після розриву з Пітом Девідсоном поки не готова до нових романтичних стосунків.

Також Фокус писав про кумедне відео Кім Кардаш'ян у кастомній сукні Dolce & Gabbana, яке насмішило мережу.