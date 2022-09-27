Помощница Меган Маркл уволилась после грандиозного скандала с герцогиней: в чем причина

Герцогиня Сассекская очень не хотела расставаться с подарками от именитых брендов и даже готова была пойти на нарушение королевского протокола.

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Не успел увидеть свет отрывок из будущей книги известной британской журналистки Валентайн Лоу "Придворные: скрытая сила за короной", как над Меган Маркл сгустились тучи, поскольку автор раскрыла немало нелицеприятных моментов о герцогине Сассекской. В частности, она рассказала о том, что бывшая актриса была очень падка на брендовые вещи, которые во дворец с завидной регулярностью присылали модные дома и дизайнеры.

Придворные сотрудники пытались объяснить американке, что королевский протокол запрещает принимать подарки от коммерческих организаций.

Из-за того что желания жены принца Гарри расходились с правилами, Меган очень сильно поссорилась со своей личной помощницей Мелиссой Тубати. Последняя уволилась через полгода работы с герцогиней Сассекской.

"Столкновения были связаны с бесплатными подарками, которые некоторые компании присылали Меган. Коробки постоянно прибывали в Кенсингтонский дворец. Одежда, украшения, свечи… Это было без остановок", – говорится в книге.

По словам автора, Мелисса Тубати постоянно напоминала Маркл о нарушении королевских правил, но та ее не слушала. Когда же Мелисса отправляла подарки обратно, Меган устраивала скандалы и истерики. В итоге ассистенка написала заявление с прошением уволить ее.

В книге также упоминается о том, что Маркл хотела стать "новой Бейонсе" в Великобритании и искренне не понимала, почему ей не платят за ее появление на публике и на встречах. Есть там и рассказ о ее ссоре с королевой перед свадьбой с принцем Гарри.

"Придворные: скрытая сила за короной" поступит в продажу 6 октября и, судя по первым ласточкам, будет настоящей информационной бомбой.