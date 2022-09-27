Помічниця Меган Маркл звільнилася після грандіозного скандалу з герцогинею: у чому причина

Герцогиня Сассекська дуже не хотіла розлучатися з подарунками від іменитих брендів і навіть була готова піти на порушення королівського протоколу.

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Не встиг побачити світ уривок із майбутньої книги відомої британської журналістки Валентайн Лоу "Придворні: прихована сила за короною", як над Меган Маркл згустилися хмари, оскільки авторка розкрила чимало неприємних моментів про герцогиню Сассекську. Зокрема, вона розповіла про те, що колишня акторка була дуже ласа на брендові речі, які в палац із завидною регулярністю відправляли модні будинки та дизайнери.

Придворні співробітники намагалися пояснити американці, що королівський протокол забороняє приймати подарунки від комерційних організацій.

Через те, що бажання дружини принца Гаррі розходилися з правилами, Меган дуже посварилася зі своєю особистою помічницею Меліссою Тубаті. Остання звільнилася за пів року роботи з герцогинею Сассекською.

"Зіткнення були пов'язані з безкоштовними подарунками, які деякі компанії надсилали Меган. Коробки постійно прибували до Кенсингтонського палацу. Одяг, прикраси, свічки… Це було без зупинок", — йдеться у книзі.

За словами авторки, Мелісса Тубаті постійно нагадувала Маркла про порушення королівських правил, але та її не слухала. Коли Мелісса відправляла подарунки назад, Меган влаштовувала скандали й істерики. Зрештою асистентка написала заяву з проханням звільнити її.

У книзі також згадується про те, що Маркл хотіла стати "новою Бейонсе" у Великій Британії і щиро не розуміла, чому їй не платять за її появу на публіці та на зустрічах. Є там і розповідь про її сварку з королевою перед весіллям із принцом Гаррі.

"Придворні: прихована сила за короною" надійде у продаж 6 жовтня і, судячи з перших ластівок, буде справжньою інформаційною бомбою.