Тренды осени 2022. Кейт Мосс продемонстрировала идеальное осеннее пальто (фото)
Звезда подиумов посетила fashion-событие в столице Франции.
48-летняя британская супермодель Кейт Мосс продемонстрировала идеальное пальто на осень 2022. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов 90-х прибыла в столицу Франции на Парижскую неделю моды. Для прогулки по осеннему городу Кейт Мосс выбрала total-black образ — длинное черное пальто, узкие джинсы и топ. На ногах знаменитости были кожаные ботильоны.
В качестве аксессуаров к осеннему аутфиту звезда подиумов и глянцев выбрала несколько лаконичных украшений, включая кольцо от Ara Vartanian. Ее волосы были распущены. А в руках бизнесвумен держала пакет с лого своего бренда Cosmoss, наполненный косметикой модели.
Советуем обратить внимание на такой фасон и цвет пальто, ведь черный – это вечная классика, которая подойдет практически ко всему.
Ранее 48-летняя Кейт Мосс посетила Миланскую неделю моды и открыла показ Bottega Veneta. А в столице Франции супермодель 90-х предстала в показе Yves Saint Laurent на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость продемонстрировала роскошное черное мини-платье и шубку.
Напомним, Кейт Мосс вышла на публику в эффектном мини-платье и туфлях за 30 тысяч гривен.
Также Фокус писал об идеальном платье для вечеринок, которое накануне продемонстрировала Кейт Мосс.