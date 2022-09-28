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Стиль жизни

Тренды осени 2022. Кейт Мосс продемонстрировала идеальное осеннее пальто (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Мосс

Звезда подиумов посетила fashion-событие в столице Франции.

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48-летняя британская супермодель Кейт Мосс продемонстрировала идеальное пальто на осень 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов 90-х прибыла в столицу Франции на Парижскую неделю моды. Для прогулки по осеннему городу Кейт Мосс выбрала total-black образ — длинное черное пальто, узкие джинсы и топ. На ногах знаменитости были кожаные ботильоны.

В качестве аксессуаров к осеннему аутфиту звезда подиумов и глянцев выбрала несколько лаконичных украшений, включая кольцо от Ara Vartanian. Ее волосы были распущены. А в руках бизнесвумен держала пакет с лого своего бренда Cosmoss, наполненный косметикой модели.

Советуем обратить внимание на такой фасон и цвет пальто, ведь черный – это вечная классика, которая подойдет практически ко всему.

Кейт Мосс в Париже

Ранее 48-летняя Кейт Мосс посетила Миланскую неделю моды и открыла показ Bottega Veneta. А в столице Франции супермодель 90-х предстала в показе Yves Saint Laurent на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость продемонстрировала роскошное черное мини-платье и шубку.

Кейт Мосс в Париже

Напомним, Кейт Мосс вышла на публику в эффектном мини-платье и туфлях за 30 тысяч гривен.

Также Фокус писал об идеальном платье для вечеринок, которое накануне продемонстрировала Кейт Мосс.