Тренди осені 2022. Кейт Мосс продемонструвала ідеальне осіннє пальто (фото)

Зірка подіумів відвідала fashion-подію у столиці Франції.

Related video

48-річна британська супермодель Кейт Мосс продемонструвала ідеальне пальто на осінь 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів 90-х прибула до столиці Франції на Паризький тиждень моди. Для прогулянки осіннім містом Кейт Мосс обрала total-black образ — довге чорне пальто, вузькі джинси та топ. На ногах знаменитості були шкіряні ботильйони.

Як аксесуари до осіннього аутфіту зірка подіумів та глянців обрала кілька лаконічних прикрас, включаючи каблучку від Ara Vartanian. Її волосся було розпущене. А в руках бізнесвумен тримала пакет з лого свого бренду Cosmoss, наповнений косметикою моделі.

Радимо звернути увагу на такий фасон та колір пальта, адже чорний — це вічна класика, яка підійде практично до всього.

[ + – ] Кейт Мосс у Парижі

Раніше 48-річна Кейт Мосс відвідала Міланський тиждень моди та відкрила показ Bottega Veneta. А у столиці Франції супермодель 90-х постала в показі Yves Saint Laurent на фоні Ейфелевої вежі. Знаменитість продемонструвала розкішну чорну мінісукню та шубку.

[ + – ] Кейт Мосс у Парижі

Нагадаємо, Кейт Мосс вийшла на публіку в ефектній мінісукні та туфлях за 30 тисяч гривень.

Також Фокус писав про ідеальну сукню для вечірок, яку напередодні продемонструвала Кейт Мосс.