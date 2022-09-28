Парижский шик: Зои Кравиц появилась на показе Saint Laurent (видео)

Знаменитость выглядела невероятно элегантно и женственно.

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33-летняя американская актриса, певица и модель Зои Кравиц стала звездой показа новой коллекции модного дома Saint Laurent на Неделе моды в Париже.

С минимальным макияжем, подчеркивающим идеальные черты ее лица, и собранными волосами она излучала парижский шик в черном пальто, юбке и укороченном топе, оголяющем живот. Образ Зои завершила прозрачными колготками и лакированными туфлями.

Как известно, Зои является лицом аромата Black Opium от YSL Beauté, впервые снявшись в рекламе парфюма в 2018 году.

Кроме нее, на показе присутствовали бывшая супермодель Джерри Холл, ее дочь Джорджия Мэй Джаггер, а также топ-модели Рози Хантингтон-Уайтли и Хейли Бибер.

Шоу, которое проходило на ступенях Эйфелевой башни, было таким же гламурным, как и стильные посетители:

"Террасы, фонтаны и виды на переливающийся город – великолепный фон для развивающегося видения Ваккарелло", – объяснил модный дом выбор локации для показа. Энтони Ваккарелло — итальянский модельер и в настоящее время креативный директор Saint Laurent.

Напомним, Зои Кравиц подверглась обвинениям в лицемерии после того, как она осудила Уилла Смита из-за того, что тот заступился за супругу на церемонии награждения "Оскар" и ударил комика Криса Рока.