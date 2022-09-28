Паризький шик: Зої Кравіц з'явилася на показі Saint Laurent (відео)

Знаменитість мала неймовірно елегантний і жіночний вигляд.

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33-річна американська акторка, співачка та модель Зої Кравіц стала зіркою показу нової колекції модного дому Saint Laurent на Тижні моди в Парижі.

Із мінімальним макіяжем, що підкреслює ідеальні риси її обличчя, та зібраним волоссям вона випромінювала паризький шик у чорному пальті, спідниці та вкороченому топі, що оголює живіт. Образ Зої завершила прозорими колготками та лакованими туфлями.

Як відомо, Зої є обличчям аромату Black Opium від YSL Beauté, уперше знявшись у рекламі парфуму у 2018 році.

Крім неї, на показі були присутні колишня супермодель Джеррі Голл, її дочка Джорджія Мей Джаггер, а також топмоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі та Гейлі Бібер.

Шоу, яке проходило на сходах Ейфелевої вежі, було таким самим гламурним, як і стильні відвідувачі:

"Тераси, фонтани та види на місто, що переливається, — чудове тло для бачення Ваккарелло, що розвивається", — пояснив модний дім вибір локації для показу. Ентоні Ваккарелло — італійський модельєр і нині креативний директор Saint Laurent.

Нагадаємо, Зої Кравіц зазнала звинувачень у лицемірстві після того, як вона засудила Вілла Сміта через те, що той заступився за дружину на церемонії нагородження "Оскар" і вдарив коміка Кріса Рока.