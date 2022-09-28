Кэтрин Зета-Джонс поделилась трогательными снимками с Майклом Дугласом

Звездная пара задула свечи на праздничном торте.

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась трогательными кадрами со своим мужем, 78-летним актером Майклом Дугласом.

Знаменитость показала два черно-белых снимка, на которых целует своего возлюбленного в честь их общих дней рождения, ведь звездная пара родилась в один день, только с разницей в 25 лет.

"И это был наш день рождения! Спасибо за все ваши поздравления. И Марии Файнс за эти замечательные фото. Пусть Новый год начнется!! 😘", — подписала новую публикацию в соцсети звезда экранов.

На фото именинники задували свечи на торте с цифрой 25 — разницей в возрасте между Кэтрин и Майклом.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Майкл Дуглас также поделился праздничным снимком с женой.

"Благодарю всех за поздравление ко дню рождения! Мы вас всех любим 🎂 ❤️", — подписал фото легендарный актер.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились в 2000. У супругов именинников подрастают двое детей: Дилан Майкл и Кэрис Зета. От прошлых отношений у оскароносного актера также есть старший сын Кэмерон.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас Фото: Getty Images

Напомним, именинница Кэтрин Зета-Джонс поделилась архивными фото и видео с мужем.

Также Фокус писал о смелом образе для зрелых женщин, который ранее продемонстрировала 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс.