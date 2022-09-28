Кетрін Зета-Джонс поділилась зворушливими знімками з Майклом Дугласом
Зіркова пара задула свічки на святковому торті.
53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася зворушливими кадрами зі своїм чоловіком, 78-річним актором Майклом Дугласом.
Знаменитість показала два чорно-білих знімки, на яких цілує свого коханого в честь їхніх спільних днів народження, адже зіркова пара народилася в один день, лише з різницею в 25 років.
"І це був наш день народження! Дякую за всі ваші привітання. І Марії Файнс за ці чудові фото. Нехай Новий рік почнеться!! 😘", — підписала нову публікацію у соцмережі зірка екранів.
На фото іменинники задували свічки на торті з цифрою 25 — різницею у віці між Кетрін та Майклом.
У свою чергу Майкл Дуглас також поділився святковим знімком з дружиною.
"Дякую всім за привітання до дня народження! Ми вас всіх любимо 🎂 ❤️", — підписав фото легендарний актор.
Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас одружилися у 2000. У подружжя іменинників підростають двоє дітей: Ділан Майкл та Керіс Зета. Від минулих стосунків в оскароносного актора також є старший син Кемерон.
Нагадаємо, іменинниця Кетрін Зета-Джонс поділилася архівними фото та відео з чоловіком.
Також Фокус писав про сміливий образ для зрілих жінок, який раніше продемонструвала 53-річна Кетрін Зета-Джонс.