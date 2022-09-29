Дэниел Ли заменит Рикардо Тиши в должности креативного директора Burberry

Ранее дизайнер возглавлял модный дом Bottega Veneta.

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Английский дизайнер Дэниел Ли стал новым креативным директором британского модного дома Burberry. Об этом пишет WWD.

Бывший глава и автор главных хитов Bottega Veneta заменит дизайнера Рикардо Тиши, который недавно провел свой последний показ новой коллекции модного дома в Лондоне.

Представители британского бренда сообщают, что новый глава Burberry официально присоединится к команде с понедельника, 3 октября 2022. Модельер будет работать в штаб-квартиру модного дома и отвечать за все коллекции бренда. Свою дебютную коллекцию Дэниел Ли представит на Неделе моды в столице Великобритании в феврале 2023.

[ + – ] Дэниел Ли

"Дэниэл — исключительный талант, который имеет уникальное понимание современного потребителя предметов роскоши и большой коммерческий успех, и его назначение усиливает наши амбиции касательно Burberry. Я рад тесному сотрудничеству с ним, и я уверен, что он будет иметь то влияние, к которому мы стремимся на этом следующем этапе, при поддержке наших талантливых и опытных команд", — отметил генеральный директор Burberry Джонатан Акеройд.

[ + – ] Демонстрация новой коллекции Burberry

Сам новый креативный руководитель модного дома заявлял, что готов написать следующий увлекательный раздел для легендарного британского бренда. Дизайнер считает, что сможет продолжить работу Рикардо Тиши.

Дэниел Ли ушел с поста креативного директора модного дома Bottega Veneta в ноябре 2021. Он работал руководителем бренда с 2018 года.

Английскому дизайнеру удалось возродить итальянский бренд и создать главные хиты Bottega Veneta, в частности знаменитый клатч Pouch, ставший самым продаваемым аксессуаром модного мода, ботинки Puddle, сумку Cassette и многие другие.

[ + – ] Последний показ Рикардо Тиши для Burberry в Лондоне

Также Дэниел Ли ранее работал в Celine, Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan.

Напомним, Дэниел Ли ушел с должности креативного директора Bottega Veneta.

Также Фокус писал о последнем показе Рикардо Тиши в роли креативного директора Burberry.