Деніел Лі замінить Рікардо Тіші на посаді креативного директора Burberry

Раніше дизайнер очолював модний дім Bottega Veneta.

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Англійський дизайнер Деніел Лі став новим креативним директором британського модного дому Burberry. Про це пише WWD.

Колишній очільник та автор головних хітів Bottega Veneta замінить дизайнера Рікардо Тіші, який нещодавно провів свій останній показ нової колекції модного дому у Лондоні.

Представники британського бренду повідомляють, що новий очільник Burberry офіційно приєднається до команди з понеділка, 3 жовтня 2022. Модельєр працюватиме у штаб-квартиру модного дому і відповідатиме за всі колекції бренду. Свою дебютну колекцію Деніел Лі представить на Тижні моди в столиці Великобританії у лютому 2023.

[ + – ] Деніел Лі

"Деніел — винятковий талант, який має унікальне розуміння щодо сучасного споживача предметів розкоші та великий комерційний успіх, і його призначення підсилює наші амбіції щодо Burberry. Я радий тісній співпраці з ним, і я впевнений, що він матиме той вплив, якого ми прагнемо на цьому наступному етапі, за підтримки наших талановитих і досвідчених команд", — зазначив генеральний директор Burberry Джонатан Акеройд.

[ + – ] Показ нової колекції Burberry

Сам новий креативний очільник модного дому заявляв, що готовий написати наступний захопливий розділ для легендарного британського бренду. Дизайнер вважає, що зможе продовжити роботу Рікардо Тіші.

Деніел Лі пішов з посту креативного директора модного дому Bottega Veneta у листопаді 2021. Він працював очільником бренду з 2018 року.

Англійському дизайнеру вдалося відродити італійський бренд та створити головні хіти бренду, зокрема знаменитий клатч Pouch, який став найбільш продаваним аксесуаром модного моду, черевики Puddle, сумку Cassette та багато інших.

[ + – ] Останній показ Рікардо Тіші для Burberry в Лондоні

Також Деніел Лі раніше працював у Celine, Maison Margiela, Balenciaga та Donna Karan.

Нагадаємо, Деніел Лі пішов з посади креативного директора Bottega Veneta.

Також Фокус писав про останній показ Рікардо Тіші в ролі креативного директора Burberry.