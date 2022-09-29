Звездному союзу в 2022 исполнилось 23 года.

Related video

48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм спровоцировала слухи о проблемах в браке с футболистом Дэвидом Бекхэмом. Об этом пишет Daily Star.

На новом видео знаменитости в соцсети фанаты заметили интересную деталь — из запястья певицы исчезла татуировка, посвященная ее возлюбленному. Ранее на руке матери четырех были выбиты инициалы спортсмена DB. Они были исполнены в форме курсива. Однако больше этого тату на теле Виктории нет.

[ + – ] С руки Виктории Бекхэм исчезло тату, посвященное Дэвиду Бекхэму

Поклонники звездных супругов не на шутку испугались, ведь обычно люди удаляют тату, посвященные своим вторым половинкам, когда планируют разойтись.

Однако, как известно, жена Дэвида Бекхэма начала удалять свои тату еще 5 лет назад, включая римские цифры на правом запястье. Они означали дату, когда семейство Бекхэмов возобновили свои свадебные клятвы 8 мая 2006 года.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми Фото: Getty Images

Отметим, что знаменитый футболист и дизайнер поженились в 1999. От звездного союза подрастают четверо детей — Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Старший сын супругов в апреле 2022 женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в США. Поэтому молодожены почти не видятся с семьей Бруклина.

Напомним, Виктория Бекхэм сходила на свидание с мужем в платье за более чем 100 тысяч гривен.

Также Фокус писал о ссоре между Викторией Бекхэм и ее невесткой Николой.