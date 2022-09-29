Зірковому союзу у 2022 виповнилося 23 роки.

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48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем спровокувала чутки про проблеми у шлюбі з футболістом Девідом Бекхемом. Про це пише Daily Star.

На новому відео знаменитості у соцмережі фанати помітили цікаву деталь — із зап'ястя співачки зникло тату, присвячене її коханому. Раніше на руці матері чотирьох були вибиті ініціали спортсмена DB. Вони були виконані у формі курсиву. Проте більше цього тату на тілі Вікторії немає.

[ + – ] З руки Вікторії Бекхем зникло тату, присвячене Девіду Бекхему

Прихильники зіркового подружжя не на жарт перелякалися, адже зазвичай люди видаляють тату, присвячені своїм другим половинкам, коли планують розійтися. Проте, як відомо, дружина Девіда Бекхема почала видаляти свої тату ще 5 років тому, включно з римськими цифрами на правому зап'ясті. Вони означали дату, коли сімейство Бекхемів відновили свої весільні клятви 8 травня 2006.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем з дітьми Фото: Getty Images

Зазначимо, що знаменитий футболіст та дизайнерка одружилися у 1999. Від зіркового союзу підростають четверо дітей — Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер. Старший син подружжя у квітні одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхав жити у США. Через це молодята майже не бачаться з родиною Брукліна.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем сходила на побачення з чоловіком у сукні за понад 100 тисяч гривень.

Також Фокус писав про сварку між Вікторією Бекхем та її невісткою Ніколою.