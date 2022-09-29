Анджелина Джоли поддержала иранских женщин

Актриса уверена, что женщинам не надо переделывать себя в угоду кому-то.

Related video

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли выступила в поддержку иранских женщин, которые стали толчком для массовых протестов в стране. По ее словам, им "нужна свобода, чтобы жить".

22-летняя Махса Амини умерла 16 сентября в Иране после того, как была задержана полицией нравов страны за якобы слишком свободное ношение хиджаба. Демонстрации вспыхнули после смерти Амини, и в результате продолжающихся беспорядков женщины сжигали свои хиджабы или стриглись в знак протеста.

Оскароносная актриса опубликовала несколько снимков, сделанных на улицах Ирана, чтобы показать своим 13,7 млн подписчиков, что сейчас происходит в этой стране.

"Уважение смелым, дерзким, бесстрашным женщинам Ирана. Все те, кто выжил и сопротивлялся на протяжении десятилетий, те, кто сегодня выходит на улицы, и Махса Амини, и все молодые иранцы, подобные ей. Женщинам не нужно контролировать свою мораль, перевоспитывать их разум или контролировать свое тело. Им нужна свобода, чтобы жить и дышать без насилия или угроз. Женщины Ирана, мы видим вас #WomanLifeFreedom #MahsaAmini", – гласит подпись.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли посетила Пакистан, страдающий от масштабных наводнений, и пообщалась с людьми, которые остались без крова над головой в результате стихийного бедствия.