Анджеліна Джолі підтримала іранських жінок

Акторка впевнена, що жінкам не треба переробляти себе на догоду комусь.

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47-річна американська акторка Анджеліна Джолі виступила на підтримку іранських жінок, які стали поштовхом до масових протестів у країні. За її словами, їм "потрібна свобода, щоб жити".

22-річна Махса Аміні померла 16 вересня в Ірані після того, як була затримана поліцією моралі країни за нібито надто вільне носіння хіджабу. Демонстрації спалахнули після смерті Аміні, і внаслідок заворушень жінки спалювали свої хіджаби або стриглися на знак протесту.

Оскароносна акторка опублікувала кілька знімків, зроблених на вулицях Ірану, щоб показати своїм 13,7 млн підписникам, що зараз відбувається в цій країні.

"Повага сміливим, зухвалим, безстрашним жінкам Ірану. Усі ті, хто вижив і чинив опір протягом десятиліть, ті, хто сьогодні виходить на вулиці, і Махса Аміні, і всі молоді іранці, подібні до неї. Жінкам не потрібно контролювати свою мораль, перевиховувати їх розум чи контролювати своє тіло. Їм потрібна свобода, щоб жити і дихати без насильства чи погроз. Жінки Ірану, ми бачимо вас #WomanLifeFreedom #MahsaAmini", — говорить підпис.

Раніше ми писали про те, що Анджеліна Джолі відвідала Пакистан, який страждає від масштабних повеней, і поспілкувалася з людьми, які залишилися без даху над головою внаслідок стихійного лиха.