Анджеліна Джолі полетіла у Пакистан (фото)

Це третій візит Джолі до Пакистану, оскільки вона відвідувала країну у 2005 та 2010 роках після стихійних лих.

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка також є послом доброї волі Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, відвідала постраждалий від повені Пакистан, щоб "засвідчити і зрозуміти" гуманітарну кризу, яка вважається "найгіршим лихом цього десятиліття". Про це повідомив Міжнародний Комітет порятунку (IRC).

Джолі "приїжджає, щоб засвідчити та зрозуміти ситуацію, а також почути від людей, які безпосередньо постраждали, про їхні потреби та про кроки щодо запобігання таким стражданням у майбутньому… IRC сподівається, що її візит проллє світло на це питання і спонукає міжнародну спільноту, особливо держави, які роблять найбільший внесок у викиди вуглецю, діяти та надавати термінову підтримку країнам, на яких лежить основний тягар кліматичної кризи", — йдеться у заяві.

За даними IRC, це третій візит Джолі до Пакистану, оскільки вона відвідувала країну у 2005 та 2010 роках після стихійних лих.

Повені спричинили рекордні мусонні дощі та танення льодовиків у північних гірських районах Пакистану, які затопили третину суші країни. За даними агентства боротьби зі стихійними лихами, кількість загиблих внаслідок повені досягла 1559 осіб, зокрема 551 дитина і 318 жінок, не рахуючи смертей від хвороб.

Інтенсивний і тривалий мусон приніс на Пакистан приблизно втричі більше опадів, ніж за останні тижні, затопив великі ділянки країни. За словами вчених, такі мусони траплялися раз на 100 років, але зараз він став значно потужнішим через зміну клімату.

Міністр Пакистану з питань зміни клімату Шеррі Рехман назвала ситуацію "найстрашнішою гуманітарною катастрофою цього десятиліття".

Раніше ми розповідали про те, що Анджеліна Джолі приїжджала до Львова, де поспілкувалася з біженцями зі сходу України. Вона також відвідала інтернат і відвезла додому кільце з картою України та уламок снаряда, який поранив дитину.

У Росії на візит Джолі до України відреагували негативно. Наприклад, телеведуча Тіна Канделакі сказала, що її "тепер нудить" від американської акторки.