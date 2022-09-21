Анджелина Джоли улетела в Пакистан (фото)

Это третий визит Джоли в Пакистан, поскольку она посещала страну в 2005 и 2010 годах после стихийных бедствий.

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Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая также является послом доброй воли Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, посетила пострадавший от наводнения Пакистан, чтобы "засвидетельствовать и понять" гуманитарный кризис, считающийся "худшим бедствием этого десятилетия". Об этом сообщил Международный комитет спасения (IRC).

Джоли "приезжает, чтобы засвидетельствовать и понять ситуацию, а также услышать от людей, которые непосредственно пострадали, об их потребностях и о шагах по предотвращению таких страданий в будущем… IRC надеется, что ее визит прольет свет на этот вопрос и побудит международное сообщество, особенно государства, вносящие наибольший вклад в выбросы углерода, действовать и оказывать срочную поддержку странам, на которых лежит основная тяжесть климатического кризиса", – говорится в заявлении.

По данным IRC, это третий визит Джоли в Пакистан, поскольку она посещала страну в 2005 и 2010 годах после стихийных бедствий.

Наводнения были вызваны рекордными муссонными дождями и таянием ледников в северных горных районах Пакистана, которые затопили треть суши страны. По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями, число погибших в результате наводнения достигло 1559 человек, в том числе 551 ребенок и 318 женщин, не считая смертей от болезней.

Интенсивный и продолжительный муссон обрушил на Пакистан примерно в три раза больше осадков, чем в среднем за последние недели, затопил большие участки страны. По словам ученых, подобные муссоны случались раз в 100 лет, но сейчас он стал куда более мощным из-за изменения климата.

Министр Пакистана по вопросам изменения климата Шерри Рехман назвала ситуацию "самой страшной гуманитарной катастрофой этого десятилетия".

Ранее мы рассказывали о том, что Анджелина Джоли приезжала во Львов, где пообщалась с беженцами с востока Украины. Она также посетила интернат и увезла домой кольцо с картой Украины и осколок снаряда, ранивший ребенка.

В России на визит Джоли в Украину отреагировали негативно. Например, телеведущая Тина Канделаки сказала, что ее "теперь тошнит" от американской актрисы.