Бейсбольную карточку с маленьким Марком Цукербергом продали за 120 тысяч долларов

В детстве основатель Facebook играл в Малой лиге

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Уникальный лот выставили на аукцион в США. Бейсбольную карточку Марка Цукерберга, будущего миллиардера и основателя Facebook. Об этом пишет TMZ.

Каточку в итоге продали за 120 750 долларов за пять дней онлайн-аукциона. Те, кто следили за торгами, отмечают, что "борьба была ожесточенной", ведь на торги карточку выставили за 1 доллар.

[ + – ] Бейсбольная карточка Марка Цукерберга Фото: Instagram zuck

Анонимный покупатель сообщил аукционному дому ComicConnect.com, что карточка Цукерберга войдет в коллекцию, в которой уже есть карточки легендарный бейсболистов Бэйба Рута и Микки Мэнтла.

Подписанная бейсбольная карточка 1992 года также продавалась как NFT по цене 1345 долларов.

Марк Цукерберг играл в Младшей Лиге в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк и коллекционные карточки делались как милый сувенир для родителей юных бейсболистов.

[ + – ] Марк Цукерберг в детстве Фото: Instagram zuck

Карта ранее принадлежала бывшему вожатому Марка в лагере Элли Тарантино, и Цукерберг подписал ее, когда ему было 9 лет. Элли говорит, что продал карточку, чтобы оплатить обучение детей в колледже.

В прошлом месяце Марк даже опубликовал информацию о карте в социальных сетях, что вызвало слухи о том, что он может попытаться купить карту для себя.

[ + – ] Пост Цукерберга о своей карточке

Ранее бывшая девушка еще одного миллиардера, Илона Маска, выставила на торги архив их фотографий. Снимки юного Маска времен его учебы в колледже были сделаны в 1990-х. Дженнифер Гвинн сообщила, что хочет собрать деньги на учебу пасынка в колледже.

Ей это удалось. За 18 архивных снимков и некоторые памятные вещицы удалось выручить более 165 тысяч долларов.