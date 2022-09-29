Бейсбольну картку з маленьким Марком Цукербергом продали за 120 тисяч доларів
У дитинстві засновник Facebook грав у Малій лізі.
Унікальний лот виставили на аукціон у США. Бейсбольну картку Марка Цукерберга, майбутнього мільярдера та засновника Facebook. Про це пише TMZ.
Карточку зрештою продали за 120 750 доларів за п'ять днів онлайн-аукціону. Ті, хто стежили за торгами, зазначають, що "боротьба була запеклою", адже на торги картку виставили за 1 долар.
Анонімний покупець повідомив аукціонному будинку ComicConnect.com, що картка Цукерберга увійде до колекції, в якій вже є картки легендарних бейсболістів Бейба Рута та Міккі Ментла.
Підписана бейсбольна картка 1992 року також продавалася як NFT за ціною 1 345 доларів.
Марк Цукерберг грав у Молодшій Лізі в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк і колекційні картки робилися як милий сувенір для батьків юних бейсболістів.
Карта раніше належала колишньому вожатому Марку в таборі Еллі Тарантіно, і Цукерберг підписав її, коли йому було 9 років. Еллі каже, що продав карточку, щоб сплатити за навчання дітей у коледжі.
Минулого місяця Марк навіть опублікував інформацію про карту в соціальних мережах, що викликало чутки про те, що він може спробувати купити картку для себе.
Раніше колишня дівчина ще одного мільярдера Ілона Маска виставила на торги архів їхніх фото. Знімки юного Маска часів його навчання у коледжі були зроблені у 1990-х. Дженніфер Гвінн повідомила, що хоче зібрати гроші на навчання пасинка в коледжі.
Їй це вдалось. За 18 архівних знімків і деякі пам'ятні штучки вдалося виручити понад 165 тисяч доларів.