Бейсбольну картку з маленьким Марком Цукербергом продали за 120 тисяч доларів

У дитинстві засновник Facebook грав у Малій лізі.

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Унікальний лот виставили на аукціон у США. Бейсбольну картку Марка Цукерберга, майбутнього мільярдера та засновника Facebook. Про це пише TMZ.

Карточку зрештою продали за 120 750 доларів за п'ять днів онлайн-аукціону. Ті, хто стежили за торгами, зазначають, що "боротьба була запеклою", адже на торги картку виставили за 1 долар.

[ + – ] Бейсбольна картка Марка Цукерберга Фото: Instagram zuck

Анонімний покупець повідомив аукціонному будинку ComicConnect.com, що картка Цукерберга увійде до колекції, в якій вже є картки легендарних бейсболістів Бейба Рута та Міккі Ментла.

Підписана бейсбольна картка 1992 року також продавалася як NFT за ціною 1 345 доларів.

Марк Цукерберг грав у Молодшій Лізі в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк і колекційні картки робилися як милий сувенір для батьків юних бейсболістів.

[ + – ] Марк Цукерберг у дитинстві Фото: Instagram zuck

Карта раніше належала колишньому вожатому Марку в таборі Еллі Тарантіно, і Цукерберг підписав її, коли йому було 9 років. Еллі каже, що продав карточку, щоб сплатити за навчання дітей у коледжі.

Минулого місяця Марк навіть опублікував інформацію про карту в соціальних мережах, що викликало чутки про те, що він може спробувати купити картку для себе.

[ + – ] Допис Цукерберга про свою карточку

Раніше колишня дівчина ще одного мільярдера Ілона Маска виставила на торги архів їхніх фото. Знімки юного Маска часів його навчання у коледжі були зроблені у 1990-х. Дженніфер Гвінн повідомила, що хоче зібрати гроші на навчання пасинка в коледжі.

Їй це вдалось. За 18 архівних знімків і деякі пам'ятні штучки вдалося виручити понад 165 тисяч доларів.