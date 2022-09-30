Полтавские галушки с курицей и грибами: пошаговый рецепт

Приготовленные по этому рецепту галушки буквально тают во рту.

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Галушки – такое же традиционное блюдо украинской кухни, как борщ и сало с чесноком. Так уж исторически сложилось, что их ассоциируют с Полтавой, где даже есть памятник этому кушанью. Поэтому предлагаем приготовить полтавские галушки с курицей и шампиньонами в горшочках, чем вы бесспорно порадуете своих домочадцев и гостей.

Полтавские галушки

Ингредиенты:

Мука – 3,5 стакана;

Шампиньоны – 300 гр;

Куриная грудка – 400 гр;

Лук репчатый – 2 шт;

Кефир – 0,5 литра;

Яйца – 2 шт;

Сода – 1 ч. л;

Сметана – 180 гр

Сливочное масло (73%) – 30 гр;

Соль, перец.

Способ приготовления:

В глубокой посуде хорошо перемешать кефир с яйцами и солью, туда же просеять муку. Добавлять ее можно понемногу, чтобы избежать комочков.

Тесто выложить на присыпанный мукой стол и вымесить, добавляя необходимое количество муки. Оно должно в итоге получится эластичным, но не слишком тугим. После этого переложить тесто в миску и дать ему немного постоять, чтобы оно "отдохнуло".

Лук нарезать кольцами или полукольцами, обжарить до золотистого цвета. Куриную грудку порезать кусочками и добавить к луку вместе с шампиньонами. Посолить, поперчить и жарить до готовности.

Далее необходимо сварить галушки. Для этого тесто скатать в толстые колбаски, порезать на порционные куски. Поместить их в кипящую подсоленную воду и варить, пока они не всплывут. Достать шумовкой, дать стечь воде.

Сложить галушки в горшочки, сверху выложить грибы и мясо, добавить сливочное масло, сметану и в каждый горшочек – столовую ложку воды.

Духовку разогреть до 200 °C и поставить галушки на 20 минут.

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