Полтавські галушки з куркою та грибами: покроковий рецепт

Приготовлені за цим рецептом галушки буквально тануть у роті.

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Галушки — така ж традиційна страва української кухні, як борщ та сало з часником. Так уже історично склалося, що їх асоціюють із Полтавою, де навіть є пам'ятник цій страві. Тому пропонуємо приготувати полтавські галушки з куркою та печерицями у горщиках, чим ви безперечно порадуєте своїх домочадців та гостей.

Полтавські галушки

Складові:

Борошно — 3,5 склянки;

Печериці — 300 г;

Куряча грудинка — 400 г;

Цибуля ріпчаста — 2 шт.;

Кефір — 0,5 літрів;

Яйця — 2 шт.;

Сода — 1 ч. л;

Сметана — 180 г;

Вершкове масло (73%) — 30 г;

Сіль перець.

Спосіб приготування:

У глибокій посудині добре перемішати кефір з яйцями і сіллю, туди ж просіяти борошно. Додавати його можна потроху, щоб уникнути грудочок.

Тісто викласти на присипаний борошном стіл і вимісити, додаючи необхідну кількість борошна. Воно повинно в результаті вийти еластичним, але не надто тугим. Після цього перекласти тісто в миску і дати йому трохи постояти, щоб воно відпочило.

Цибулю нарізати кільцями або півкільцями, обсмажити до золотистого кольору. Курячі грудинки порізати шматочками і додати до цибулі разом з печерицями. Посолити, поперчити та смажити до готовності.

Далі потрібно зварити галушки. Для цього тісто покачати в товсті ковбаски, нарізати на порційні шматки. Помістити їх у киплячу підсолену воду і варити, поки вони не спливуть. Дістати шумівкою, дати стекти воді.

Скласти галушки в горщики, зверху викласти гриби і м'ясо, додати вершкове масло, сметану і кожен горщик — столову ложку води.

Духовку розігріти до 200° C і поставити галушки на 20 хвилин.

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