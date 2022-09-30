Не буди лихо. Какие продукты не стоит есть в состоянии стресса и тревожности

Определенные продукты, которые люди едят, чтобы успокоиться, оказывают прямо противоположное действие.

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Украинцы в последние семь месяцев живут в очень сложной психологической обстановке, поскольку война так или иначе зацепила каждого. Неудивительно, что у многих не выдерживают нервы, и они ищут спасение в антидепрессантах, алкоголе, уходе в виртуальную реальность и тому подобное. Однако есть более щадящие способы хоть немного успокоиться. И речь идет не только о методах борьбы со стрессом, но и о правильном питании. Дело в том, что есть ряд продуктов, которые повышают тревожность. Они влияют на гормональную систему таким образом, что человек начинает испытывать стресс. Чтобы хоть немного минимизировать последствия, стоит если не отказаться, то хотя бы минимизировать их употребление.

Кофе

Кофе считается лидером среди продуктов по возбуждению нервной системы, а также появлению страхов, причем не всегда они имеют причину. Кофеин, содержащийся в напитке, повышает артериальное давление, стимулирует нервную систему и держит организм в тонусе, а это значит, что расслабиться и успокоиться вряд ли получится.

Совсем отказываться от кофе не стоит, но если вы постоянно напряжены, лучше свести его употребление к минимуму.

[ + – ] Кофе тонизирует организм и повышает тревожность Фото: Stone Forest

Газировка

Из-за большого количества сахара сладкая газированная вода – энергетическая бомба. В ней также есть кофеин, а быстрые углеводы дают много энергии. Однако она непродолжительна, и после подъема человек снова впадает в уныние и испытывает опустошение. Сладкая газировка снижает уровень серотонина и заставляют требовать все новой и новой подпитки.

[ + – ] Сладкая газировка содержит ударную дозу сахара Фото: pexels.com

Сладости

Десерты также не являются хорошим способом заесть стресс, несмотря на распространенное мнение об их позитивном влиянии. Рафинированный сахар в тортах и конфетах провоцирует скачок глюкозы в крови, после которого следует спад. Именно поэтому после относительного подъема человек испытывает усталость, подавленность и раздражение.

[ + – ] Десерт не решит проблему тревожности Фото: Соцсети

Соль

Давно доказано, что излишек натрия в организме может обернуться не только жаждой и отеками, но и способен спровоцировать повышение кровяного давления. Как итог – усиление стрессовой реакции организма.

[ + – ] Избыток соли в организме вызывает жажду и отеки Фото: imgur.com

Алкоголь

Многие употребляют алкоголь, чтобы расслабиться и успокоиться, однако это ошибочное действие. Когда человек пьян, он испытывает либо эйфорию, либо уныние и грусть. При этом нервная система "не выключается", продуцируя тревожные мысли, продуцируя панику и тревогу.

[ + – ] Спиртные напитки сначала вызывают эйфорию, а затем погружают в апатию Фото: NBC News

Среди других продуктов, которыми не стоит заедать стресс, – макароны и мучные изделия, вяленые мясные продукты и кетчупы.

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