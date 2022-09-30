Не буди лихо. Які продукти не варто їсти у стані стресу та тривожності

Певні продукти, які люди їдять, щоб заспокоїтися, мають прямо протилежну дію.

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Українці останні сім місяців живуть у дуже складній психологічній обстановці, оскільки війна так чи інакше зачепила кожного. Не дивно, що в багатьох не витримують нерви, і вони шукають порятунку в антидепресантах, алкоголі, відході у віртуальну реальність тощо. Однак є більш щадні способи хоч трохи заспокоїтися. І йдеться не лише про методи боротьби зі стресом, а й про правильне харчування. Справа в тому, що є низка продуктів, які підвищують тривожність. Вони впливають на гормональну систему так, що людина починає відчувати стрес. Щоб хоч трохи мінімізувати наслідки, варто якщо не відмовитися, то хоча б мінімізувати їх вживання.

Кава

Кава вважається лідером серед продуктів із порушення нервової системи, а також появі страхів, причому не завжди вони мають причину. Кофеїн, що міститься в напої, підвищує артеріальний тиск, стимулює нервову систему та тримає організм у тонусі, а це означає, що розслабитися та заспокоїтись навряд чи вдасться.

Зовсім відмовлятися від кави не варто, але якщо ви постійно напружені, краще звести її вживання до мінімуму.

[ + – ] Кава тонізує організм і підвищує тривожність Фото: Stone Forest

Газовані напої

Через велику кількість цукру солодка газована вода — енергетична бомба. У ній є кофеїн, а швидкі вуглеводи дають багато енергії. Однак вона нетривала, і після підйому людина знову впадає у смуток і відчуває спустошення. Солодкі газовані напої знижують рівень серотоніну та змушують вимагати все нового та нового підживлення.

[ + – ] Солодкі газовані напої містять ударну дозу цукру Фото: pexels.com

Солодощі

Десерти також не є хорошим способом заїсти стрес, незважаючи на поширену думку про їх позитивний вплив. Рафінований цукор у тортах і цукерках провокує стрибок глюкози в крові, після якого слідує спад. Саме тому після відносного підйому людина відчуває втому, пригніченість та роздратування.

[ + – ] Десерт не вирішить проблему тривожності Фото: Соцмережі

Сіль

Давно доведено, що надлишок натрію в організмі може обернутися не лише спрагою та набряками, але й здатний спровокувати підвищення кров'яного тиску. Як наслідок — посилення стресової реакції організму.

[ + – ] Надлишок солі в організмі викликає спрагу та набряки Фото: imgur.com

Алкоголь

Багато хто вживає алкоголь, щоб розслабитися та заспокоїтися, проте це помилкова дія. Коли людина п'яна, вона відчуває або ейфорію, або зневіру та смуток. При цьому нервова система "не вимикається", продукуючи тривожні думки, продукуючи паніку та тривогу.

[ + – ] Спиртні напої спочатку викликають ейфорію, а потім занурюють в апатію Фото: NBC News

Серед інших продуктів, якими не варто заїдати стрес, — макарони та борошняні вироби, в'ялені м'ясні продукти та кетчупи.

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