Моника Беллуччи продемонстрировала идеальное вечернее платье (фото)

Знаменитость посетила Неделю моды в столице Франции.

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57-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала идеальное вечернее платье. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарная звезда экранов посетила гала-вечер косметического бренда Carita. Для мероприятия в рамках Парижской недели моды бывшая жена Венсана Касселя выбрала элегантный и роскошный наряд — лаконичное черное платье с открытыми плечами, длинными рукавами и глубоким декольте.

Как аксессуары к вечернему парижскому аутфиту Беллуччи добавила минималистическое колье с бриллиантами и яркий клатч на цепочке. Ее волосы были распущены, а дополнил образ вечерний макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Моника Беллуччи в Париже

В последнее время звезда фильма "Малена" часто демонстрирует роскошные вечерние аутфиты, на которые следует обратить внимание и взять себе на вооружение во время выбора наряда для официального события.

[ + – ] Моника Беллуччи в Париже

Напомним, во время 79-го Венецианского кинофестиваля Моника Беллуччи вышла на красную дорожку в роскошном вечернем образе.

Также Фокус писал об идеальном красном платье для официальных мероприятий, которое продемонстрировала ранее 57-летняя Моника Беллуччи.