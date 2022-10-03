Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну вечірню сукню (фото)

Знаменитість відвідала Тиждень моди у столиці Франції.

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57-річна італійська акторка Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну вечірню сукню. Про це пише Daily Mail.

Легендарна зірка екранів відвідала гала-вечір косметичного бренду Carita. Для заходу у межах Паризького тижня моди колишня дружина Венсана Касселя обрала елегантний та розкішний наряд — лаконічну чорну сукню з відкритими плечима, довгими рукавами та глибоким декольте.

Як аксесуари до вечірнього паризького аутфіту Беллуччі додала мінімалістичне кольє з діамантами та яскравий клатч на ланцюжку. Її волосся було розпущене, а доповнив образ вечірній макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Моніка Беллуччі в Парижі

Останнім часом зірка фільму "Малена" часто демонструє розкішні вечірні аутфіти, на які точно варто звернути увагу та взяти собі на озброєння під час вибору наряду для офіційної події.

[ + – ] Моніка Беллуччі в Парижі

Нагадаємо, під час 79-го Венеційського кінофестивалю Моніка Беллуччі вийшла на червону доріжку в розкішному вечірньому образі.

Також Фокус писав про ідеальну червону сукню для офіційних заходів, яку продемонструвала раніше 57-річна Моніка Беллуччі.