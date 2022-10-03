Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну вечірню сукню (фото)
Знаменитість відвідала Тиждень моди у столиці Франції.
57-річна італійська акторка Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну вечірню сукню. Про це пише Daily Mail.
Легендарна зірка екранів відвідала гала-вечір косметичного бренду Carita. Для заходу у межах Паризького тижня моди колишня дружина Венсана Касселя обрала елегантний та розкішний наряд — лаконічну чорну сукню з відкритими плечима, довгими рукавами та глибоким декольте.
Як аксесуари до вечірнього паризького аутфіту Беллуччі додала мінімалістичне кольє з діамантами та яскравий клатч на ланцюжку. Її волосся було розпущене, а доповнив образ вечірній макіяж з акцентом на очі.
Останнім часом зірка фільму "Малена" часто демонструє розкішні вечірні аутфіти, на які точно варто звернути увагу та взяти собі на озброєння під час вибору наряду для офіційної події.
Нагадаємо, під час 79-го Венеційського кінофестивалю Моніка Беллуччі вийшла на червону доріжку в розкішному вечірньому образі.
Також Фокус писав про ідеальну червону сукню для офіційних заходів, яку продемонструвала раніше 57-річна Моніка Беллуччі.