Принц Уильям стал владельцем недвижимости на сумму 345 млн фунтов

Доходные дома и земля перешли к нему в наследство от отца-короля

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После смерти королевы Елизаветы британская корона перешла к ее старшему сыну Чарльзу, который был коронован под именем Карла III. После этого, согласно правилам монаршего дома, титул герцога Корнуолльского (его носит наследник престола, старший сын короля) перешел от Чарльза к его сыну, принцу Уильяму.

Вместе с титулом герцога, наследник британского престола получил в свое распоряжение 130 тыс акров земли (52,6 тыс гектаров) и недвижимости в Корнуолле, включая любимую резиденцию его отца – Хайгроу, расположенную в Глостершире. Общая стоимость активов, которые получил принц Уильям от отца, оценивается в 345 млн фунтов. Однако новоиспеченный герцог Корнуолльский не сможет продать ничего из полученного наследства – таковы правила. Но зато с земли и объектов недвижимости в Корнуолле принц Уильям будет получать ежегодно порядка 700 тыс фунтов арендной платы и сможет распоряжаться этими деньгами на свое усмотрение, сообщает Mirror.

Фото: The Royal Family

Любопытно, что новый английский король Карл III в ближайшие годы будет жить в Букингемском дворце лишь от случая к случаю. Дело в том, что в главной королевской резиденции в настоящее время идет глобальный ремонт, общая стоимость которого оценивается в 369 млн фунтов. Срок ремонтных работ – 10 лет.

Ранее Фокус уже сообщал о том, что было опубликовано новое семейное фото британской королевской семьи.

Также Фокус писал о том, что новый король Англии с супругой впервые снялись на троне.