Принц Вільям став власником нерухомості на суму 345 млн фунтів

Прибуткові будинки та земля перейшли до нього у спадок від батька-короля

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Після смерті королеви Єлизавети британська корона перейшла до її старшого сина Чарльза, який коронований під ім'ям Карла III. Після цього, згідно з правилами монаршого будинку, титул герцога Корнуольського (його носить спадкоємець престолу, старший син короля) перейшов від Чарльза до його сина, принца Вільяма.

Разом із титулом герцога, спадкоємець британського престолу отримав у своє розпорядження 130 тис. акрів землі (52,6 тис. гектарів) та нерухомості в Корнуоллі, включаючи улюблену резиденцію його батька — Хайгроу, розташовану в Глостерширі. Загальна вартість активів, які одержав принц Вільям від батька, оцінюється в 345 млн фунтів. Однак новоспечений герцог Корнуольський не зможе продати нічого з отриманої спадщини — такі правила. Але з землі та об'єктів нерухомості в Корнуоллі принц Вільям отримуватиме щороку близько 700 тис. фунтів орендної плати і зможе розпоряджатися цими грошима на власний розсуд, повідомляє Mirror.

Фото: The Royal Family

Цікаво, що новий англійський король Карл III найближчими роками житиме в Букінгемському палаці лише час від часу. Річ у тому, що в головній королівській резиденції нині триває глобальний ремонт, загальна вартість якого оцінюється в 369 млн фунтів. Термін ремонтних робіт — 10 років.

Раніше Фокус вже повідомляв про те, що опубліковано нове сімейне фото британської королівської родини.

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