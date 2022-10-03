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Стиль життя

Принц Вільям став власником нерухомості на суму 345 млн фунтів

принц Вільям 2022 фото
Фото: Getty Images | Принц Вільям

Прибуткові будинки та земля перейшли до нього у спадок від батька-короля

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Після смерті королеви Єлизавети британська корона перейшла до її старшого сина Чарльза, який коронований під ім'ям Карла III. Після цього, згідно з правилами монаршого будинку, титул герцога Корнуольського (його носить спадкоємець престолу, старший син короля) перейшов від Чарльза до його сина, принца Вільяма.

принц Чарльз фото Fullscreen

Разом із титулом герцога, спадкоємець британського престолу отримав у своє розпорядження 130 тис. акрів землі (52,6 тис. гектарів) та нерухомості в Корнуоллі, включаючи улюблену резиденцію його батька — Хайгроу, розташовану в Глостерширі. Загальна вартість активів, які одержав принц Вільям від батька, оцінюється в 345 млн фунтів. Однак новоспечений герцог Корнуольський не зможе продати нічого з отриманої спадщини — такі правила. Але з землі та об'єктів нерухомості в Корнуоллі принц Вільям отримуватиме щороку близько 700 тис. фунтів орендної плати і зможе розпоряджатися цими грошима на власний розсуд, повідомляє Mirror.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, королева Єлизавета II 2022 фото Fullscreen
Фото: The Royal Family

Цікаво, що новий англійський король Карл III найближчими роками житиме в Букінгемському палаці лише час від часу. Річ у тому, що в головній королівській резиденції нині триває глобальний ремонт, загальна вартість якого оцінюється в 369 млн фунтів. Термін ремонтних робіт — 10 років.

Раніше Фокус вже повідомляв про те, що опубліковано нове сімейне фото британської королівської родини.

Також Фокус писав про те, що новий король Англії із дружиною вперше знялися на троні.