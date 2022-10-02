Король Великобританії та принц Уельський: з'явилося нове фото монаршої родини

На новій фотографії, яка зроблена за день до похорону королеви Єлизавети II, новий король Карл III та його син Вільям стоять разом із дружинами.

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Представники Букінгемського палацу в офіційному обліковому записі в Twitter опублікували новий знімок королівської родини. Тут новий король Великобританії разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою, а також сином, принцом Уельським Вільямом та його дружиною принцесою Уельською Кетрін (Кейт Міддлтон) позують перед фотографом у жалобному вбранні. Це пов'язано з тим, що цей знімок зроблено 18 вересня за день до проведення церемонії похорону королеви Єлизавети II.

[ + – ] Новий король Великобританії разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою, а також сином, принцом Уельським Вільямом та його дружиною принцесою Уельською Кетрін (Кейт Міддлтон) позують перед фотографом у жалобному вбранні. Це пов'язано з тим, що цей знімок було зроблено 18 вересня, за день до проведення церемонії похорону королеви Єлизавети II Фото: Twitter

Попри майбутню траурну подію, всі члени королівської родини на фотографії посміхаються.

Також в офіційному акаунті Букінгемського палацу з'явилося повідомлення про те, що король і члени королівської сім'ї отримали понад 50 тисяч листів і листівок від тих, хто їм співчуває через смерть королеви.

[ + – ] Також в офіційному акаунті Букінгемського палацу з'явилося повідомлення про те, що король і члени королівської сім'ї отримали понад 50 тисяч листів і листівок від тих, хто співчуває їх втраті у зв'язку зі смертю королеви Фото: Twitter

У повідомленні йдеться, що невелика, але дуже цілеспрямована команда зараз сортує ці послання, читає їх відповідає відправникам у міру надходження нових і нових листів.

[ + – ] У повідомленні йдеться, що невелика, але дуже цілеспрямована команда зараз сортує ці послання, читає їх відповідає відправникам у міру надходження нових і нових листів Фото: Twitter

Нагадаємо, що раніше Фокус вже писав про те, що з'явилися перші фотографії короля Карла III та королеви-консорта Камілли на троні.

Як уже писав Фокус, Кейт Міддлтон розповіла, про що питали її діти перед похороном королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про те, що в Лондоні показали, як виглядатимуть монети із профілем короля Карла III. Це будуть монети номіналом у 50 пенсів.

Нагадуємо, що король Великобританії Карл III влаштує велику кадрову чистку. Зокрема, співробітників пресслужби короля попередили про звільнення.