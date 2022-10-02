Король Великобританії та принц Уельський: з'явилося нове фото монаршої родини
На новій фотографії, яка зроблена за день до похорону королеви Єлизавети II, новий король Карл III та його син Вільям стоять разом із дружинами.
Представники Букінгемського палацу в офіційному обліковому записі в Twitter опублікували новий знімок королівської родини. Тут новий король Великобританії разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою, а також сином, принцом Уельським Вільямом та його дружиною принцесою Уельською Кетрін (Кейт Міддлтон) позують перед фотографом у жалобному вбранні. Це пов'язано з тим, що цей знімок зроблено 18 вересня за день до проведення церемонії похорону королеви Єлизавети II.
Попри майбутню траурну подію, всі члени королівської родини на фотографії посміхаються.
Також в офіційному акаунті Букінгемського палацу з'явилося повідомлення про те, що король і члени королівської сім'ї отримали понад 50 тисяч листів і листівок від тих, хто їм співчуває через смерть королеви.
У повідомленні йдеться, що невелика, але дуже цілеспрямована команда зараз сортує ці послання, читає їх відповідає відправникам у міру надходження нових і нових листів.
Нагадаємо, що раніше Фокус вже писав про те, що з'явилися перші фотографії короля Карла III та королеви-консорта Камілли на троні.
Як уже писав Фокус, Кейт Міддлтон розповіла, про що питали її діти перед похороном королеви Єлизавети ІІ.
Також Фокус писав про те, що в Лондоні показали, як виглядатимуть монети із профілем короля Карла III. Це будуть монети номіналом у 50 пенсів.
Нагадуємо, що король Великобританії Карл III влаштує велику кадрову чистку. Зокрема, співробітників пресслужби короля попередили про звільнення.