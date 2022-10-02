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Король Великобритании и принц Уэльский: появилось новое фото монаршей семьи

Король Карл III, принц Уэльский, Кейт Миддлтон
Фото: Twitter | Король Великобритании и принц Уэльский: появилось новое фото монаршей семьи

На новой фотографии, которая была сделана за день до похорон королевы Елизаветы II, новый король Карл III и его сын Уильям стоят вместе с женами.

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Представители Букингемского дворца в официальном аккаунте в Twitter опубликовали новый снимок королевской семьи. Здесь новый король Великобритании вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, а также сыном, принцем Уэльским Уильямом и его женой принцессой Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) позируют перед фотографом в траурном одеянии. Это связано с тем, что данный снимок был сделан 18 сентября, за день до проведения церемонии похорон королевы Елизаветы II.

Король Карл III, принц Уэльский, Кейт Миддлтон Fullscreen
Новый король Великобритании вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, а также сыном, принцем Уэльским Уильямом и его женой принцессой Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) позируют перед фотографом в траурном одеянии. Это связано с тем, что данный снимок был сделан 18 сентября, за день до проведения церемонии похорон королевы Елизаветы II
Фото: Twitter

Несмотря на предстоящее траурное событие все члены королевской семьи на фотографии улыбаются.

Также в официальном аккаунте Букингемского дворца появилось сообщение о том, что король и члены королевской семьи получили более 50 тысяч писем и открыток от сочувствующих их утрате, в связи со смертью королевы, людей.

письма королю Великобритании Fullscreen
Также в официальном аккаунте Букингемского дворца появилось сообщение о том, что король и члены королевской семьи получили более 50 тысяч писем и открыток от сочувствующих их утрате, в связи со смертью королевы, людей
Фото: Twitter

В сообщении говорится, что небольшая, но очень целеустремленная команда сейчас сортирует эти послания, читает их отвечает отправителям по мере поступления все новых и новых писем.

письма королю Великобритании Fullscreen
В сообщении говорится, что небольшая, но очень целеустремленная команда сейчас сортирует эти послания, читает их отвечает отправителям по мере поступления все новых и новых писем
Фото: Twitter

Напоминаем, что раньше Фокус уже писал о том, что появились первые фотографии короля Карла III и королевы-консорта Камиллы на троне.

Как уже писал Фокус, Кейт Миддлтон рассказала, о чем спрашивали ее дети перед похоронами королевы Елизаветы ІІ.

Также Фокус писал о том, что в Лондоне показали, как будут выглядеть монеты с профилем короля Карла III. Это будут монеты номиналом в 50 пенсов.

Напоминаем, что король Великобритании Карл III устроит большую кадровую чистку. В частности, сотрудников пресс-службы короля предупредили об увольнении.