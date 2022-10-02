Король Великобритании и принц Уэльский: появилось новое фото монаршей семьи

На новой фотографии, которая была сделана за день до похорон королевы Елизаветы II, новый король Карл III и его сын Уильям стоят вместе с женами.

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Представители Букингемского дворца в официальном аккаунте в Twitter опубликовали новый снимок королевской семьи. Здесь новый король Великобритании вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, а также сыном, принцем Уэльским Уильямом и его женой принцессой Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) позируют перед фотографом в траурном одеянии. Это связано с тем, что данный снимок был сделан 18 сентября, за день до проведения церемонии похорон королевы Елизаветы II.

[ + – ] Новый король Великобритании вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, а также сыном, принцем Уэльским Уильямом и его женой принцессой Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) позируют перед фотографом в траурном одеянии. Это связано с тем, что данный снимок был сделан 18 сентября, за день до проведения церемонии похорон королевы Елизаветы II Фото: Twitter

Несмотря на предстоящее траурное событие все члены королевской семьи на фотографии улыбаются.

Также в официальном аккаунте Букингемского дворца появилось сообщение о том, что король и члены королевской семьи получили более 50 тысяч писем и открыток от сочувствующих их утрате, в связи со смертью королевы, людей.

[ + – ] Также в официальном аккаунте Букингемского дворца появилось сообщение о том, что король и члены королевской семьи получили более 50 тысяч писем и открыток от сочувствующих их утрате, в связи со смертью королевы, людей Фото: Twitter

В сообщении говорится, что небольшая, но очень целеустремленная команда сейчас сортирует эти послания, читает их отвечает отправителям по мере поступления все новых и новых писем.

[ + – ] В сообщении говорится, что небольшая, но очень целеустремленная команда сейчас сортирует эти послания, читает их отвечает отправителям по мере поступления все новых и новых писем Фото: Twitter

Напоминаем, что раньше Фокус уже писал о том, что появились первые фотографии короля Карла III и королевы-консорта Камиллы на троне.

Как уже писал Фокус, Кейт Миддлтон рассказала, о чем спрашивали ее дети перед похоронами королевы Елизаветы ІІ.

Также Фокус писал о том, что в Лондоне показали, как будут выглядеть монеты с профилем короля Карла III. Это будут монеты номиналом в 50 пенсов.

Напоминаем, что король Великобритании Карл III устроит большую кадровую чистку. В частности, сотрудников пресс-службы короля предупредили об увольнении.