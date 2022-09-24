Кейт Миддлтон рассказала, о чем спрашивали ее дети перед похоронами королевы Елизаветы ІІ

На похоронах британского монарха присутствовало двое из трех детей ее старшего внука, четырехлетнего принца Луи родители оставили дома.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, о чем спрашивали ее дети перед похоронами королевы Елизаветы II. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин были в Виндзоре за несколько дней до похорон британского монарха, чтобы встретиться с волонтерами и оперативным персоналом, которые помогали организовать прощальную службу для королевы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там жена будущего короля Великобритании рассказала об одном аспекте безопасности на похоронах Елизаветы II, который заинтересовал ее детей — 9-летнего принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего принца Луи.

Мама троих похвалила службу безопасности, которая контролировала ситуацию вокруг Виндзорского замка в важные дни с помощью дронов. О них с особым интересом спрашивали правнуки покойной королевы.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта присутствовали на похоронах своей прабабушки, хотя 4-летнего принца Луи родители оставили дома.

[ + – ] Принц Джордж и принцесса Шарлотта на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Во время прогулки в Виндзорском замке с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, принцем Гарри и Меган Маркл через два дня после смерти королевы принц Уэльский сказал, что они пытаются "держать все как можно нормальнее" для своих детей после переезда в Виндзор.

"Очень странно быть здесь без Ее Величества", — признавалась супруга принца Уильяма, подразумевая резиденцию королевы, где она находилась во время пандемии коронавируса.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

40-летняя принцесса Уэльская рассказывала, что ее младший сын тяжело перенес известие о смерти прабабушки. Принц Луи отметил, что теперь королева Елизавета воссоединилась со своим мужем, принцем Филиппом, умершим в апреле 2021 года.

Напомним, принцесса Шарлотта напомнила старшему брату об этикете во время похорон прабабушки.

Также Фокус писал об особой брошке принцессы Шарлотты, которую она надела в память о покойной королеве Великобритании.