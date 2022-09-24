Кейт Миддлтон рассказала, о чем спрашивали ее дети перед похоронами королевы Елизаветы ІІ
На похоронах британского монарха присутствовало двое из трех детей ее старшего внука, четырехлетнего принца Луи родители оставили дома.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, о чем спрашивали ее дети перед похоронами королевы Елизаветы II. Об этом пишет Hello Magazine.
Принц Уильям и принцесса Кэтрин были в Виндзоре за несколько дней до похорон британского монарха, чтобы встретиться с волонтерами и оперативным персоналом, которые помогали организовать прощальную службу для королевы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там жена будущего короля Великобритании рассказала об одном аспекте безопасности на похоронах Елизаветы II, который заинтересовал ее детей — 9-летнего принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего принца Луи.
Мама троих похвалила службу безопасности, которая контролировала ситуацию вокруг Виндзорского замка в важные дни с помощью дронов. О них с особым интересом спрашивали правнуки покойной королевы.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта присутствовали на похоронах своей прабабушки, хотя 4-летнего принца Луи родители оставили дома.
Во время прогулки в Виндзорском замке с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, принцем Гарри и Меган Маркл через два дня после смерти королевы принц Уэльский сказал, что они пытаются "держать все как можно нормальнее" для своих детей после переезда в Виндзор.
"Очень странно быть здесь без Ее Величества", — признавалась супруга принца Уильяма, подразумевая резиденцию королевы, где она находилась во время пандемии коронавируса.
40-летняя принцесса Уэльская рассказывала, что ее младший сын тяжело перенес известие о смерти прабабушки. Принц Луи отметил, что теперь королева Елизавета воссоединилась со своим мужем, принцем Филиппом, умершим в апреле 2021 года.
Напомним, принцесса Шарлотта напомнила старшему брату об этикете во время похорон прабабушки.
Также Фокус писал об особой брошке принцессы Шарлотты, которую она надела в память о покойной королеве Великобритании.